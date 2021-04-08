عماد سليمان لـ في الجول: الفوز على المصري بداية لتصحيح مسار الإسماعيلي

يرى عماد سليمان المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي، إن الفوز على المصري بمثابة بداية لتصحيح المسار.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "كنا ننتظر هذا الفوز منذ فترة طويلة".

وتابع "حققنا من خلال هذا الفوز العديد من المكاسبة. عودة الثقة المفقودة لدى اللاعبين الذين ابتعدوا عن تحقيق الفوز منذ فترة طويلة أبرزها".

المشرف على الكرة أكمل "الفوز نتاج توفيق الله سبحانه وتعالى، عمل إيهاب جلال، ومساندة كل الأطراف داخل النادي".

سليماة استمر "الفوز سيساعد إيهاب جلال في خطته لإعداد الفريق خلال فترة التوقف المقبلة لمسابقة الدوري".

وأتم "اللاعبون تسابقوا للإجادة والتركيز، ويستحقوا التحية والشكر، ونتمنى استمرار هذا التركيز والإصرار حتى يبتعد الفريق عن منطقة الخطورة داخل جدول الدوري".

الإسماعيلي فاز على المصري بهدفين مقابل هدف في دربي القنال، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدروي المصري.

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فوز الإسماعيلي على المصري رفع رصيد الدراويش للنقطة الـ14 في المركز الـ17 وقبل الأخير.