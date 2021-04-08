مواعيد مباريات الخميس 8-4-2021 والقنوات الناقلة – الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 8 أبريل 2021، والقنوات الناقلة.

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في الثالثة والنصف مساء، تٌلعب مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية المصري لمجموعة بحري. المباريات منقولة عبر قناة النيل للرياضة.

الدوري الأوروبي

وتبدأ مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي الساعة التاسعة مساء. غرناطة يلعب مع مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويلعب دينامو زغرب مع فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما أرسنال فيلعب مع سلافيا براج عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

وأخيرا، يلعب أياكس مع روما على بي إن سبورتس بريميوم 3.

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