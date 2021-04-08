مواعيد مباريات الخميس 8-4-2021 والقنوات الناقلة – الدوري الأوروبي

الخميس، 08 أبريل 2021 - 10:04

كتب : FilGoal

أوديجارد - ساكا - أرسنال - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 8 أبريل 2021، والقنوات الناقلة.

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في الثالثة والنصف مساء، تٌلعب مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الثانية المصري لمجموعة بحري. المباريات منقولة عبر قناة النيل للرياضة.

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الدوري الأوروبي

وتبدأ مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي الساعة التاسعة مساء. غرناطة يلعب مع مانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويلعب دينامو زغرب مع فياريال عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

أما أرسنال فيلعب مع سلافيا براج عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

وأخيرا، يلعب أياكس مع روما على بي إن سبورتس بريميوم 3.

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مواعيد مباريات الخميس الدوري الأوروبي أرسنال
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