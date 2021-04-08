إيهاب جلال: كنا في أشد الحاجة للفوز على المصري

عبر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته الشديدة بفوز فريقه على المصري.

وفاز الإسماعيلي على المصري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال للصحفيين عقب المباراة: "كنا في أشد الحاجة للفوز على المصري لإعادة الثقة تدريجيا للاعبين".

وأضاف "ألتمس العذر لبعض اللاعبين بسبب التسرع في إنهاء الهجمات، وذلك رغبة منهم في تحقيق الفوز".

وأكمل "غياب التوفيق عن اللاعبين هو أهم أسباب تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري".

وواصل "لدينا متسع من الوقت خلال توقف الدوري من أجل السعي نحو إعادة كرة الإسماعيلي المعروفة للجميع، بجانب تقييم باقي اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة بعد".

وأتم تصريحاته "أريد التوجه بالشكر لجماهير الإسماعيلي على دعم ومساندة الفريق وأعدهم بعودة الفريق لسابق عهده".