الأشعة تحدد مدة غياب حسين السيد

الخميس، 08 أبريل 2021 - 00:11

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي - حسين السيد

يُجرى حسين السيد ظهير الإسماعيلي أشعة على إصابته التي تعرض لها في دربي القنال خلال الجولة 18 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي أول فوز في عام 2021 بالدوري المصري بالتفوق على المصري بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وكان حسين السيد قد تعرض لإصابة في بداية الشوط الثاني خرج على إثرها في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد التحام مع عمر كمال لاعب المصري.

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وسيجري السيد أشعة على إصابته في العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يحدد الفحص مدة غياب اللاعب وفترة علاجه.

وخاض حسين السيد 8 مباريات بقميص الإسماعيلي منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية قادما من طلائع الجيش.

حقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال.

سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.

حسين السيد الإسماعيلي في الدوري
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