فليك: أشعر بالرضا عن أدائنا ضد سان جيرمان.. ونحاول التغلب على المشاكل الاضطرارية

الخميس، 08 أبريل 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يشعر هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بالرضا عن الأداء الذي قدمه فريقه ضد باريس سان جيرمان على الرغم من الهزيمة.

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هانز فليك عقب المباراة قائلا: "المنافس سجل ثلاثة أهداف عن طريق الفرص القليلة التي أتيحت له، كان بإمكاننا الحصول على نتيجة أفضل ولكن فاعليتنا في الهجوم لم تكن جيدة".

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واستدرك "لكنني أشعر بالرضا عن الأداء والطريقة التي لعبنا بها".

وأكمل "خلقنا الكثير من الفرص والطريقة التي لعبنا بها كانت مبهرة، لا أحب الهزيمة ولكن إن تعين علينا الهزيمة فيجب أن تحدث ونحن نلعب مثلما فعلنا اليوم، إن نظرنا للمباراة فيمكن أن نشعر بالإيجابية حول اللقاء الثاني لنا ضدهم".

وأضاف المدرب الألماني "هذا الفريق يقاتل لـ90 دقيقة هذا ما يميزنا، قائمة الفريق تتقلص رويدا رويدا لظروف اضطرارية لكننا نحاول الخروج بأفضل شكل متاح لنا، نشعر بالحزن بسبب الهزيمة لكن يجب أن نستغل تلك الطاقة في لقاء الإياب".

وعن خطأ مانويل نوير في الهدف الأول قال: "مانويل أنقذنا كثيرا هو الأفضل في العالم".

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

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