بوكيتينو: يجب أن أهنئ اللاعبين على تضحيتهم ضد أفضل فريق في العالم

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان إنه من السهل أن يفسر قراراته حينما يفوز لأن الكل يعتقد أنه قام باختيارات جيدة لكن طلب بمنح اللاعبين التهنئة اللازمة عقب الفوز على بايرن ميونيخ.

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: "أنا سعيد بالنتيجة وبالالتزام الذي قدمه كل اللاعبين ضد أفضل فريق في العالم ويجب أن أهنئهم على تضحيتهم".

وواصل "من السهل أن أفسر قراراتي حينما نفوز والكل يعتقد إنني اتخذت القرارات الصحيحة لكننا يجب أن نمنح اللاعبين التهنئة اللازمة لأنهم سبب الفوز وإمكانياتهم هي التي يجب أن يُلقى عليها الضوء".

وتابع المدرب الأرجنتيني "كان هناك العديد من التضحيات اليوم ولكن مازال أمامنا 90 دقيقة أخرى سنواجههم فيها، النتيجة جيدة لنا لكن المباراة الثانية ستكون صعبة نعرف ذلك".

وأردف "نتمنى أن يكون أدائنا في المباراة الثانية أفضل من لقاء الإياب ضد برشلونة ولكن هناك جبل من العوامل التي تؤخذ في الحسبان لتحقيق نتيجة ما".

وعن إصابة ماركينيوس قال: "لقد شعر ببعض الآلام ونتمنى ألا تكون إصابة خطيرة .

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.