توخيل: تسديدة ماونت لم تكن سهلة ولكن غالية للغاية.. وتشيلويل أجبرهم على الخطأ

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي - مانشستر يونايتد

أشاد توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي بالفوز خارج القواعد على بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق تشيلسي بثنائية دون مقابل خارج ميدانه بالفوز 2-0 بفضل هدفي ماسون ماونت وبن تشيلويل.

وقال توخيل لشبكة بي تي سبورتس: "هناك عدة لحظات عانينا فيها وقَبلنا ذلك، الظروف مختلفة قليلا في ربع النهائي، الروح كانت جيدة وحققنا نتيجة ممتازة".

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وأضاف "كنت متأكد من رد الفعل عقب الخسارة أمام وست بروميتش ألبيو، رديت رد الفعل في غرفة الملابس في اليوم التالي للمباراة، كنا جاهزين للرد، هناك دائما فرصة في الرياضة، والتحدي الأكبر هو العودة من جديد".

وواصل "حققنا نتائج مميزة معنا، ثم خسرنا سويا وأقدمنا على رد الفعل عقب الخسارة، هذا يجعلنا أقرب ويزيد الثقة".

وتحدث عن هدف ماونت الأول، قائلا: "سعيد للغاية لتسجيل ماسون ماونت هدف، هدفه فتح لنا المباراة، وجعلنا هادئين ولم تكن تسديدة سهلة ولكن غالية للغاية، سعيد له لأنه يتحمل المسؤولية".

وأتم عن الهدف الثاني "هدف تشيلويل مميز، حافظ على تقدمه وتفوق على الحارس، من المهم للغاية أن تسجل هدفا ثانيا خارج الأرض، أجبرهم على الخطأ وحافظ على هدوئه في منطقة الجزاء، سعداء بالنتيجة لكنه شوط واحد فقط".

ويحتاج تشيلسي للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد من أجل حصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وحال تأهل تشيلسي سينتظر الفائز من لقاء ريال مدريد وليفربول.

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