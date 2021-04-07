مدرب الإسماعيلي: الحفاظ على النظام وتنفيذ تعليمات إيهاب جلال سبب الفوز على المصري

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أرجع حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي فوز فريقه على المصري إلى حفاظ اللاعبين على النظام داخل الملعب.

وفاز الإسماعيلي على المصري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال حمد إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أهم شيء طلبه إيهاب جلال من اللاعبين هو الحفاظ على نظام الفريق طوال المباراة".

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وأضاف "وأن كل لاعب له أدوارا مختلفة عن الآخر ويجب عليه تنفذيها وعدم الركض في أي مكان في الملعب دون هدف".

وواصل "التسرع في إنهاء الهجمات كان بسبب خوف اللاعبين من الخسارة أو التعادل وهذا الأمر تسبب في بعض الأخطاء".

وأتم تصريحاته "أمامنا فترة طويلة للاستعداد بشكل جيد للمباريات وتصحيح الأخطاء وتحفيظ اللاعبين طريقة لعب المدير الفني إيهاب جلال".

الإسماعيلي المصري الدوري المصري
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