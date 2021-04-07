ماونت: هدفي الأول في دوري الأبطال؟ انتظرت بصبر.. والمهمة لم تنته بعد

كشف ماسون ماونت لاعب تشيلسي الإنجليزي أنه انتظر من أجل تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماونت هدف تقدم البلوز على بورتو البرتغالي في ذهاب ربع النهائي، وهو الأول له في دوري الأبطال، في مباراة انتهت بتفوق البلوز 2-0.

وقال ماونت لشبكة بي تي سبورتس: "كنا نعرف إنها ستكون مباراة صعبة، واصلنا وسجلنا هدفا وفي الشوط الثاني آمننا النتيجة، هذا شوط واحد فقط من المواجهة ولدينا شوط آخر".

هدف ماونت هو الأول له في دوري الأبطال فأضاف: "الأمر يتعلق بالوقت ومن ثم الهدف جاء، انتظرت بصبر، وجاء الهدف في وقت جيد بتمريرة جيدة من جورجينيو، وكان لي المساحة وسددت".

وأردف "أعمل دائما على إنهاء الفرص، واعتقد أنه يمكنني التحسن وتسجيل مزيد من الأهداف".

وواصل "بعد الخسارة من وست بروميتش وضعنا النتيجة خلفنا، تخطينا الأمر في اليوم التالي بعد مراجعة سريعة، وضعنا كامل تركيزنا في المباراة والتزمنا بنسبة 100% وفزنا".

وأتم "المهمة لم تنته بعد، سيقاتلون في مباراة الإياب، وسنقدم كل ما لدينا وسنكون مستعدين".

وتقام مباراة العودة يوم 13 أبريل المقبل بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

وينتظر الفائز من لقاء تشيلسي وبورتو الفائز من لقاء ريال مدريد وليفربول.