مبابي: هذا ما طلبه مني بوكيتينو ضد بايرن.. لم تكن مباراة سهلة ضد أفضل فريق في العالم

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن التعليمات التي منحها له مدربه ماوريسيو بوكيتينو ضد بايرن ميونيخ.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتحدث مبابي عقب المباراة قائلا: "مثلما قلت ضد برشلونة أحب تلك النوعية من المباريات، لست هنا لأختبئ أحب أن أكون حاسما".

وأردف "المدرب طلب مني أن أقطع التمريرات أمام كيميتش مع نيمار، وأن نفتح المساحات في دفاع بايرن ونجعلهم يركضون لأنهم لا يحبون ذلك، والأمر سار على نحو جيد".

أخبار متعلقة
هل نلتقط أنفاسنا الآن؟ سان جيرمان يضرب ثلاثة أسهم في قلب بايرن وضع قدما في نصف النهائي.. تشيلسي يعود من إسبانيا بفوز مطمئن على بورتو ثنائية "لا-لو" تعزز صدارة إنتر في الدوري الإيطالي على حساب ساسولو

وأضاف "كانت مباراة صعبة ضد أفريق في العالم ولعبنا بروح كبيرة والمباراة لم تكن سهلة".

وعن لقاء الإياب قال: "علينا التحلي بالثقة ولو لعبنا بذات الطريقة يمكن لنا الفوز مجددا".

وأتم مبابي حديثه "الأمر لم يتعلق باليوم بالضغط على بايرن بل بكيفية خلق الفرص ومن ثم استغلالها".

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

مبابي سان جيرمان بايرن ميونيخ ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
درينكووتر: صلاح ثروة.. وأحب تريزيجيه 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: كنا في أشد الحاجة للفوز على المصري 4 ساعة | الدوري المصري
الأشعة تحدد مدة غياب حسين السيد 4 ساعة | الدوري المصري
فليك: أشعر بالرضا عن أدائنا ضد سان جيرمان.. ونحاول التغلب على المشاكل الاضطرارية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو: يجب أن أهنئ اللاعبين على تضحيتهم ضد أفضل فريق في العالم 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: تسديدة ماونت لم تكن سهلة ولكن غالية للغاية.. وتشيلويل أجبرهم على الخطأ 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي: الحفاظ على النظام وتنفيذ تعليمات إيهاب جلال سبب الفوز على المصري 5 ساعة | الدوري المصري
ماونت: هدفي الأول في دوري الأبطال؟ انتظرت بصبر.. والمهمة لم تنته بعد 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك