مبابي: هذا ما طلبه مني بوكيتينو ضد بايرن.. لم تكن مباراة سهلة ضد أفضل فريق في العالم

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن التعليمات التي منحها له مدربه ماوريسيو بوكيتينو ضد بايرن ميونيخ.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتحدث مبابي عقب المباراة قائلا: "مثلما قلت ضد برشلونة أحب تلك النوعية من المباريات، لست هنا لأختبئ أحب أن أكون حاسما".

وأردف "المدرب طلب مني أن أقطع التمريرات أمام كيميتش مع نيمار، وأن نفتح المساحات في دفاع بايرن ونجعلهم يركضون لأنهم لا يحبون ذلك، والأمر سار على نحو جيد".

وأضاف "كانت مباراة صعبة ضد أفريق في العالم ولعبنا بروح كبيرة والمباراة لم تكن سهلة".

وعن لقاء الإياب قال: "علينا التحلي بالثقة ولو لعبنا بذات الطريقة يمكن لنا الفوز مجددا".

وأتم مبابي حديثه "الأمر لم يتعلق باليوم بالضغط على بايرن بل بكيفية خلق الفرص ومن ثم استغلالها".

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.