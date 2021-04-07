هل نلتقط أنفاسنا الآن؟ سان جيرمان يضرب ثلاثة أسهم في قلب بايرن

ركض طوال الوقت ولا تأثر بسبب العاصفة الثلجية ولا يوجد وقت كثير محتسب بدل من الضائع والنتيجة إثارة كبرى في إحدى المباريات الرائعة من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان ينتصر على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب أليانز آرينا اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في ملعب حديقة الأمراء في لقاء الإياب.

افتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة.

وأضاف ماركينيوس الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 28.

وقلص إريك ماكسيم تشوبو موتنج النتيجة بهدف أول لبايرن في الدقيقة 37.

وأدرك توماس مولر التعادل لبايرن في الدقيقة 60.

لكن عاد مبابي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لباريس في الدقيقة 68.

وأصبحت هذه الهزيمة هي الأولى أوروبيا لبايرن على ملعبه منذ شهر مارس 2019.

وهذه كذلك هي أول هزيمة لبايرن على المستوى الأوروبي تحت قيادة مدربه هانز فليك بعد 16 مباراة بلا خسارة.

45 دقيقة لم تُلتقط فيها الأنفاس

بدأت المباراة بضغط قوي جدا من بايرن وكاد تشوبو موتنج يسجل هدفا برأسية لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.

وارتدت الكرة ومرر آنخيل دي ماريا الكرة لنيمار الذي مرر بينية جميلة لمبابي الذي أطلق تسديدة ارتطمت بمانويل نوير وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لسان جيرمان في الدقيقة الثالثة من اللقاء.

ورد بايرن بتسديدة عن طريق جوريتسكا لكن كيلور نافاس تصدى له.

وسجل جوليان دراكسلر هدفا ثانيا لسان جيرمان في الدقيقة 12 لكن تم إلغائه بداعي التسلل على مبابي قبل تمرير الكرة للاعب الألماني.

ومرة أخرى تألق نافاس وتصدى لرأسية من كيميتش، وتلاه تصديه لتسديدة قوية من بافارد وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة على فريقه.

وفي الدقيقة 28 وبعد تشتيت الكرة من ركلة ركنية أرسل نيمار بينية ولا أروع ليضع ماركينيوس في انفراد تام أمام مانويل نوير وسدد اللاعب البرازيلي بيمناه بسهولة ليعلن عن الهدف الثاني لسان جيرمان.

وعقب دقيقتين من الهدف اضطر سان جيرمان لإجراء تبديلا اضطراريا لإصابة ماركينيوس وشارك أندير هيريرا بدلا منه.

وتلاه تبديل أول لبايرن بمشاركة ألفونسو ديفيز بدلا من لوكاس هيرنانديز.

وفي الدقيقة 37 ومن عرضية متقنة لبافارد حولها تشوبو موتنج برأسية قوية في الشباك ليقلص النتيجة.

وأجرى بايرن تبديلا ثانيا بمشاركة جيروم بواتنج بدلا من نيكلاس سولي.

مبابي رائع

وبين شوطي المباراة أجرى سان جيرمان تبديلا ثانيا بمشاركة ميتشيل باكير بدلا من عبده دياللو.

وفي الدقيقة 51 تصدى نوير لتسديدة من نيمار وارتدت الكرة للاعب البرازيلي لكن تسديدته الثانية شتتها الدفاع.

ورد بايرن بتسديدة قوية من ألابا حولها نافاس لركلة ركنية.

وسدد بافارد كرة قوية تصدى لها مرة أخرى.

وفي الدقيقة 60 ومن خطأ من الناحية اليمنى أرسل كيميتش عرضية متقنة قابلها توماس مولر برأسية جميلة في الشباك ليعلن عن التعادل.

وعقب ثماني دقائق فقط مرر دي ماريا الكرة لمبابي الذي استغل عدم تدخل بواتنج عليه وسدد كرة زاحفة من بين قدميه على يمين نوير ليعلن عن الهدف الثالث لفريق العاصمة الفرنسية.

وكاد تشوبو موتنج يدرك التعادل بكعب رائع لكن الدفاع تصدى لتسديدته ورد مجددا اللاعب الكاميروني بتسديدة أخرى تصدى لها نافاس بثبات.

ضغط بايرن بشدة من أجل إدراك التعادل لكن رغم إتاحة الفرصة لأكثر من مرة لم يسدد ساني الكرة وكان يرغب في إرسال عرضية في النهاية.

تكتل سان جيرمان دفاعيا بقوة أكبر واعتمد على المرتدات السريعة.

وكاد ألابا يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وتلى تلك الفرصة تسديدة أخرى من توماس مولر لكن دفاع سان جيرمان شتت الكرة لركلة ركنية.

وطلب لاعبو بايرن بالحصول على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع سان جيرمان لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وشارك رافينيا ألكانتارا بدلا من نيمار في تبديل جديد لسان جيرمان.

واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهما أي جديد لينتهي اللقاء بفوز سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدفين.