وضع قدما في نصف النهائي.. تشيلسي يعود من إسبانيا بفوز مطمئن على بورتو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 22:50

كتب : عمرو عبد المنعم

تشيلسي - بورتو

عاد تشيلسي من إسبانيا بفوز مطمئن على بورتو بهدفين دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

وفرض تشيلسي سيطرته على المباراة وكان الأفضل فوق أرض الملعب طوال الـ90 دقيقة وسجل ماسون ماونت هدف فوز البلوز في الدقيقة 32.

وتقام مباراة العودة يوم 13 أبريل المقبل بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

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وصف المباراة

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استبدل توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي طريقته المعتادة واعتمد أمام بورتو على ثلاثي دفاعي مكون من أزبيليكويتا وكريستنسين وأنطونيو روديجير.

مع الدفع بالثنائي ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو في وسط الملعب، وعلى الأطراف كل من رييس جيمس وبين شيلويل.

وثلاثي هجومي مكون من ماونت وتيمو فيرنر وكاي هافرتز.

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سيطرة زرقاء

سيطر تشيلسي على مجريات اللعب وكان الأفضل في الملعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

إلى أن نجح ماسون ماونت في تسجيل هدف البلوز الأول بطريقة رائعة في الدقيقة 32 بعدما راوغ مدافع بورتو بشكل مميز وأطلق تسديدة قوية ذهبت على يمين حارس المرمى.

وبعد الهدف ظل تشيلسي مسيطرا على اللعب حتى انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني استمر تفوق تشيلسي وسيطرته على اللعب ولكن دون خطورة على المرمى.

وحاول بورتو تنظيم صفوفه في منتصف الشوط الأول والضغط على تشيلسي في محاولة لتسجيل التعادل لكن هجوم الفريق البرتغالي لم ينجح في الوصول لمرمى تشيلسي وحارسه إدوارد ميندي.

وعاد تشيلسي للسيطرة على اللعب في الدقائق المتبقية من المباراة وحاول تسجيل هدفا ثانيا ولكن لم تكتمل هجماته بالشكل الأنسب أمام المرمى البرتغالي.

وقتل بين شيلويل المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 85 بعدما قطع الكرة من دفاع بورتو وراوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك الخالية.

مسجلا هدف تأكيد فوز تشيلسي الذي سيعود من البرتغال بعدما وضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الفائز من تشيلسي وبورتو مع المتأهل من ريال مدريد وليفربول في نصف النهائي.

تشيلسي بورتو دوري أبطال أوروبا ماونت
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