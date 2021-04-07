هاتريك هلال يغلب تألق علي.. دجلة يهزم البنك الأهلي في لقاء الأهداف الستة

في مباراة تألق فيها محمد هلال وأحمد علي، كانت الغلبة لوادي دجلة رفقاء هلال بفوز هام.

فاز وادي دجلة على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "الأهلي WE السلام"، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

سجل محمد هلال ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحمد عاطف لـ وادي دجلة، فيما سجل أحمد علي هدفا البنك الأهلي.

الفوز رفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ16 في المركز الـ14، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ14 في المركز الـ16.

وصف المباراة

وادي دجلة بدأ المباراة سريعا، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الثانية. عرضية من إيزاكو ياكوبو، قابلها محمد هلال برأسية في المرمى مسجلا الأول.

أحمد علي كاد يتعادل في الدقيقة السابعة، لكن تصويبته مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ21 جاء التعادل. بينية طويلة من محمد فتحي إلى أحمد علي الذي انفرد بالمرمى وسدد وتصدى لها عبد المنصف، لترتد إلى أحمد علي ويكملها في المرمى.

محمد هلال كاد يسجل ثانيا لوادي دجلة في الدقيقة الـ39 من كرة ثابتة، نفذها بجانب القائم بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

نصف ساعة مرت من الشوط الثاني بهدوء، ثم كانت إثارة الربع ساعة الأخيرة رائعة.

وادي دجلة سجل الثاني في الدقيقة الـ76 من ركلة جزاء، نفذها محمد هلال في المرمى مسجلا الثاني.

وكان الرد سريعا في الدقيقة الـ78 بعد طولية من محمد مصطفى "ميدو"، انفرد بها أحمد علي وسجل التعادل في مرمى عبد المنصف.

هدفان قاتلان

الإثارة لم تنته هنا. وادي دجلة سجل الثالث في الدقيقة الـ88 وعن طريق محمد هلال أيضا، ليكمل "الهاتريك". طولية تحصل عليها برأسه وانفرد وسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثالث.

البنك الأهلي حاول التعويض، لكن وادي دجلة حسم اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الـ93 عن طريق البديل أحمد عاطف من تصويبة رائعة، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين.