ثنائية "لا-لو" تعزز صدارة إنتر في الدوري الإيطالي على حساب ساسولو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - أشرف حكيمي - إنتر - الدوري الإيطالي

عزز إنتر صدارته لترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 28 بنتيجة 2-1 على ملعب جوسيبي مياتزا.

سجل هدفا إنتر: روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، بينما سجل حامد تراوري هدف النيروفيردي.

فوز وسّع به إنتر الفارق في الصدارة مع غريمه ميلان إلى 11 نقطة برصيد 71 نقطة.

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فيما توقف رصيد ساسولو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

التشكيل

ثنائية (لا-لو) قادت هجوم إنتر بتواجد لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

فيما قاد جياكومو راسبادوري هجوم ساسولو الذي عانى من الغيابات خاصة في خط هجومه بغياب دومينيكو بيراردي وجورجيو ديفيريل وفرانشيسكو كابوتو.

وصف المباراة

هدد بيدرو أوبيانج مرمى سمير هاندانوفيتش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الخامسة.

إنتر سجل هدف التقدم سريعا في الدقيقة العاشرة من توقيع الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية محولا عرضية أشلي يونج إلى هدفه الـ 21 في الدوري الإيطالي مواصلا مطاردة كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين صاحب الـ 25 هدفا.

شوط أول انتهى بتقدم النيراتزوري وفي الشوط الثاني سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الثاني في الدقيقة 67 بعد بينية من لوكاكو فانفرد وسدد على يسار الحارس.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء سجل حامد تراوري هدف تقليص الفارق في شباك هاندانوفيتش في أقصى الزواية اليسرى.

إنتر ساسولو الدوري الإيطالي
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