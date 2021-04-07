انتهت ليلة الأبطال - بورتو (0) (2) تشيلسي

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي - بورتو - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

--

أخبار متعلقة
مؤتمر ليلة الأبطال – توخيل: لن أبحث عن من يسرب أخبار تشيلسي مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة وست بروميتش يسحق تشيلسي بخماسية ويكرر ما حدث قبل 92 عاما تشكيل تشيلسي – عودة تياجو سيلفا.. وبولسيتش وزياش يقودان الهجوم ضد وست بروميتش ألبيون

نهاية اللقاء

ق 85: جووول تشيلويل والثاني لتشيلسي.. خطأ من مدافع بورتو يستغله الظهير الإنجليزي ويتوغل من الجهة اليسرى متخطيا أكثر من مدافع ويرواغ حارس المرمى ويسجل هدف البلوز الثاني.

ق 84: العارضة ترد هدفا من كريستيان بوليسيتش بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

ق 63: ركلة ثابتة من الجهة اليسرى تصل إلى سيزار أزبيلكويتا لكن رأسيته تمر بجوار القائم بدلا من المرمى.

ق 60: تسديدة ترتد من يد حارس بورتو تصل إلى تيمو فيرنر الذي يمهد الكرة إلى كاي هافريتز والمرمى خالٍ لكنه يسدد خارج الشباك.

ق 51: تسديدة من موسى ماريجا مهاجم بورتو يبعدها ميندي لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: رأسية من بيبي قائد بورتو يبعدها ميندي لركنية.

ق 43: تسديدة من داخل منطقة الجزاء لخيسوس كورونا ترتطم بأقدام المدافعين.

ق 32: جووول.. تمريرة من جورجينيو إلى ماسون ماونت الذي يراوغ المدافع ويسجل هدف التقدم بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 12: تسديدة من ماتيوس أوريبي تمر أعلى من عارضة بورتو.

بداية اللقاء

ليلة الأبطال تشيلسي بورتو
نرشح لكم
أخر الأخبار
درينكووتر: صلاح ثروة.. وأحب تريزيجيه 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: كنا في أشد الحاجة للفوز على المصري 4 ساعة | الدوري المصري
الأشعة تحدد مدة غياب حسين السيد 4 ساعة | الدوري المصري
فليك: أشعر بالرضا عن أدائنا ضد سان جيرمان.. ونحاول التغلب على المشاكل الاضطرارية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو: يجب أن أهنئ اللاعبين على تضحيتهم ضد أفضل فريق في العالم 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: تسديدة ماونت لم تكن سهلة ولكن غالية للغاية.. وتشيلويل أجبرهم على الخطأ 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي: الحفاظ على النظام وتنفيذ تعليمات إيهاب جلال سبب الفوز على المصري 5 ساعة | الدوري المصري
ماونت: هدفي الأول في دوري الأبطال؟ انتظرت بصبر.. والمهمة لم تنته بعد 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك