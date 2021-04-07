جاتوزو يرد الدين لصديقه بيرلو.. هدف ديبالا يزين فوز يوفنتوس على نابولي في اللقاء الملعون

حصد يوفنتوس النقاط الثلاثة على ملعب يوفنتوس ستيديوم على حساب نابولي في اللقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري الإيطالي بالفوز 2-1.

فوز يوفنتوس تحقق بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وسجل لورينزو إنسيني هدف نابولي من علامة الجزاء.

فوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 59 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث بفارق نقطة عن ميلان الوصيف.

بينما تراجع نابولي للمركز الخامس في الجدول برصيد 56 نقطة.

مباراة ملعونة، قد تصفها عندما تدرك أنها كان مقررا إقامتها في الرابع من أكتوبر 2020، حضر لاعبو البيانكونيري لأرضية الملعب ولم يظهر لاعبو نابولي واحتُسب فوز يوفنتوس بالنقاط الثلاث وخصم نقطة من البارتينوبي.

نابولي لم يخض المباراة بسبب إلزام السلطات المحلية بالمدينة الفريق بعدم السفر بعد إصابة إيلف إلماس وبيوتر زيلنسكي بفيروس كورونا.

تظلّم نابولي مرتين وفي الثالثة قبول استئنافه وفاز بطلب إقامة المباراة مرة أخرى مع رفع خصم النقطة.

تقرر إقامة المباراة في الرابع عشر من مارس الماضي، إلا أن الاتحاد الإيطالي قرر تأجيل المباراة مرة أخرى للسابع من أبريل.

من جهة أخرى كانت مباراة الجولة 21 (الجولة الثالثة من الدور الثاني) بمثابة ناقوس خطر لجينارو جاتوزو الذي خسر السوبر المحلي أمام يوفنتوس ومع تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

حقق جاتوزو الفوز بهدف دون رد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ومن ثم أكمل الفريق سلسلة نتائج مميزة لم يخسر سوى في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات بالدوري الإيطالي.

بينما دخل في لقاء اليوم، أندريا بيرلو وهو بمثابة الفرصة الأخيرة له في ظل التقارير التي تشير لإمكانية رحيله عقب تراجع نتائج الفريق مؤخرا في الدوري والخروج الأوروبي المبكر أمام بورتو البرتغالي.

التشكيل

بدأ أندريا بيرلو المباراة بجانلويجي بوفون في حراسة المرمى، وكذلك شارك جورجيو كيلليني في الدفاع.

وأصبح جورجيو كيلليني رابع أكثر لاعب ظهورا بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات بخوضه المباراة رقم 528.

وقاد الهجوم الثنائي، كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا.

في المقابل فضّل جينارو جاتوزو الدفع بهيرفنج لوزانزو ولورينزو إنسيني خلف دريس ميرتينز الهداف التاريخي للبارتينوبي.

وصف المباراة

الدقيقة الثانية شهدت عرضية من دانيلو من الجهة اليسرى مرت من أعلى رأس كريسيتيانو رونالدو من داخل منطقة الست يارادت.

وفي الدقيقة 13 سجل البرتغالي هدف اللقاء الأول، مراوغات من فيديريكو كييزا من الجهة اليمنى تخطى بها ثنائي دفاع نابولي وأرسل عرضية إلى رونالدو الذي سدد كرة أرضية في شباك أليكس ميريت.

في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول طالب يوفنتوس بركلة جزاء لكييزا ومن الناحية الأخرى ركلة جزاء لزيلينسكي رفض الحكم احتسابهما.

في الشوط الثاني كاد لورينزو إنسيني أن يسجل هدف التعادل لنابولي بعدما مر من ثنائي دفاع يوفنتوس لكن تسديدته جاءت سهلة في يد بوفون في الدقيقة 59.

وقبل 21 دقيقة من نهاية الشوط الأول شارك باولو ديبالا بدلا من ألفارو موراتا ليعود بعد غياب منذ يناير الماضي.

فابيان رويز كاد أن يسجل هدف التعادل لكن بوفون واصل تألقه في الدقيقة 71 وتصدى لها.

أشعل ديبالا الأجواء بهدف توسيع الفارق في الدقيقة 73 بعدما تسلم الكرة من روديجو بنتانكور وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 89 تحصل نابولي على ركلة جزاء ترجمها لورينزو إنسيني بنجاح لهدف تقليص الفارق.

هدف لم يكن كافيا، ليكتب فرصة جديدة لبيرلو في قيادة يوفنتوس.