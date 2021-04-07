انتهى دربي القنال – الإسماعيلي (2)-(1) المصري.. الدراويش يحسمون الدربي

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد مع المصري أمام الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي القنال بين الإسماعيلي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل دربي القنال – أحمد جمعة يقود هجوم المصري.. وأري بابل أساسي مع الإسماعيلي مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: فكرة الصافرة المصرية لقيادة مباراتي القمة "قيد الدراسة" الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة مواعيد مباريات الثلاثاء 6 أبريل 2021.. موقعة ريال مدريد وليفربول ومواجهتين بالدوري المصري

نهاية المباراة بفوز الإسماعيلي على المصري.

ق. 91 عرضية من رفعت قابلها العراقي برأسية بجانب القائم.

ق. 89 جوول أوول للمصري. عرضية من أحمد رفعت، سجلها جريندو برأسية في المرمى.

ق. 66 آخر تبديلات المصري بدخول كريم العراقي بدلا من إيزي إيميكا.

ق. 61 جريندو ومحمد عنتر يشاركان بدلا من أحمد جمعة وعمر كمال.

ق. 60 جووول ثاااني للإسماعيلي. بينية طويلة تصل إلى شكري نجيب وحيدا ويسجل الثاني لفريقه.

ق. 49 مصطفى فارس يشارك بدلا من حسين السيد المصاب.

في المقابل، شارك عماد حمدي يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من آري بابل.

أحمد شديد قناوي وكازادي كاسينجو شاركا في صفوف المصري مع بداية الشوط الثاني بدلا من حسن علي ومصطفى سلطان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بعد العودة لتقنية الفيديو. الحكم يقرر إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على أحمد جمعة.

ق. 45 جوووول التعااادل للمصري. مرتدة قادها أحمد رفعت ثم أرسل عرضية أخطأ محمد فوزي في الإمساك بها، ليتابعها أحمد جمعة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 38 لاعبو المصري يطالبون بركلة جزاء لـ عمر كمال والحكم لا يحتسب شيء، قبل أن يؤكد الـVAR قراره.

ق. 18 جووول أوول للإسماعيلي. عرضية من أحمد مدبولي. سجلها فريد شوقي بالخطأ في مرماه.

ق. 8 عرضية من أحمد رفعت يبعدها محمد فوزي بشكل خاطئ، ويتابعها لاعب المصري في العارضة لتضيع أخطر فرص اللقاء.

ق. 6 بعد الرجوع لتقنية الفيديو. إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على شكري نجيب.

ق. 4 جووول أووول للإسماعيلي. خطأ من أحمد مسعود، وشكري نجيب يسجل في المرمى الخالي.

بداية المباراة

في الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: يجب أن أهنئ اللاعبين على تضحيتهم ضد أفضل فريق في العالم 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: تسديدة ماونت لم تكن سهلة ولكن غالية للغاية.. وتشيلويل أجبرهم على الخطأ 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي: الحفاظ على النظام وتنفيذ تعليمات إيهاب جلال سبب الفوز على المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
ماونت: هدفي الأول في دوري الأبطال؟ انتظرت بصبر.. والمهمة لم تنته بعد 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: هذا ما طلبه مني بوكيتينو ضد بايرن.. لم تكن مباراة سهلة ضد أفضل فريق في العالم 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنبي: سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب عدم احتساب هدفا لنا أمام أسوان 40 دقيقة | الدوري المصري
هل نلتقط أنفاسنا الآن؟ سان جيرمان يضرب ثلاثة أسهم في قلب بايرن 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة الدراويش من بوابة القنال.. الإسماعيلي يحسم الدربي ويحقق فوزه الثاني في الموسم 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك