تشكيل ليلة الأبطال – ثلاثي هجومي لتشيلسي.. ماريجا ودياز يقودان بورتو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي يواجه اليوم الأربعاء منافسه بورتو في ملعب الأخير داراجاو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

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في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير

في الوسط: رييس جيمس- جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش- بن تشيلويل

في الهجوم: ماسون ماونت- تيمو فيرنر- كاي هافيرتز

أما تشكيل بورتو الذي أعلنه سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أوجستين ماركيسين

في الدفاع: زايدو- بيبي- تشانسيل مبيمبا- ويلسون مانافا

في الوسط: أوتافيو- ماتيوس أوريبي- ماركو جروجيتش- خيسوس كورونا

في الهجوم: لويس دياز- موسى ماريجا

تشيلسي بورتو ليلة الأبطال
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