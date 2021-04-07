تشكيل ليلة الأبطال – ثلاثي هجومي لتشيلسي.. ماريجا ودياز يقودان بورتو
الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:13
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي يواجه اليوم الأربعاء منافسه بورتو في ملعب الأخير داراجاو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير
في الوسط: رييس جيمس- جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش- بن تشيلويل
في الهجوم: ماسون ماونت- تيمو فيرنر- كاي هافيرتز
أما تشكيل بورتو الذي أعلنه سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: أوجستين ماركيسين
في الدفاع: زايدو- بيبي- تشانسيل مبيمبا- ويلسون مانافا
في الوسط: أوتافيو- ماتيوس أوريبي- ماركو جروجيتش- خيسوس كورونا
في الهجوم: لويس دياز- موسى ماريجا