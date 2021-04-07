تشكيل دربي القنال – أحمد جمعة يقود هجوم المصري.. وأري بابل أساسي مع الإسماعيلي

يقود أحمد جمعة هجوم النادي المصري، فيما يبدأ فخر الدين بن يوسف وأري بابل كأساسيان مع الإسماعيلي.

أعلن علي ماهر وإيهاب جلال، تشكيلا النادي المصري والإسماعيلي، لمباراة الفريقين في دربي القنال بعد قليل.

أحمد جمعة يقود هجوم المصري، فيما يستمر حسن علي كظهير أيسر في اللقاء على حساب أحمد شديد قناوي، وحجاج عويس كظهير أيمن.

وجاء تشكل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: حسن علي – أحمد حامد "شوشة" – عمرو موسى – حجاج عويس.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهما: أحمد رفعت – مصطفى سلطان – عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: أحمد جمعة.

على الجهة الأخرى، يبدأ إيهاب جلال بـ فخر الدين بن يوسف كمهاجم أساسي، فيما يبدأ محمد حسن بجانب محمد عادل في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: حسين السيد – مروان صحراوي – محمد عمار – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – محمد عادل.

أمامهما: أري بابل – أحمد مدبولي – شكري نجيب.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.