تشكيل ليلة الأبطال – تشوبو موتنج يقود هجوم بايرن.. وسان جيرمان بالقوة الهجومية الضاربة
الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:02
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه المستدعى للقاء باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في الدفاع: لوكاس هيرنانديز- ديفيد ألابا- نيكلاس سولي- بنجامين بافارد
في الوسط الدفاع: ليون جوريتسكا- جوشوا كيميتش
في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- توماس مولر- ليروي ساني
في الهجوم: إريك ماكسم تشوبو موتنج
أما تشكيل سان جيرمان الذي أعلنه ماوريسيو بوكيتينو فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: كيلور نافاس
في الدفاع: عبده دياللو- ماركينيوس- برينسيل كيمبيمبي- كولين داجبا
في الوسط: إدريسا جانا جاي- دانيلو بيريرا- آنخيل دي ماريا
في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- جوليان دراكسلر