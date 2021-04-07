بهدف أكروباتي رائع.. كوكا ينقذ أولمبياكوس من خسارة في نصف نهائي الكأس

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 19:17

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يسجل هدفا رائعا مع أولمبياكوس

أنقذ أحمد حسن "كوكا" فريقه أولمبياكوس من الخسارة في ذهاب نصف نهائي كأس اليونان.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وتعادل أولمبياكوس مع باس جيانينا بهدف لكل فريق على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي كأس اليونان.

أحمد حسن كوكا خاض المباراة كاملة، وسجل هدف فريقه الوحيد بشكل رائع.

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باس جيانينا تقدم في الدقيقة الـ45 عن طريق رودريجو إرامسوبي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك كوكا هدف التعادل بمقصية رائعة في الدقيقة الـ73. عرضية من كوستانتينوس فورتينيس، قابلها كوكا بمقصية رائعة في المرمى، ليدرك التعادل لفريقه.

وستكون مباراة الإياب يوم 27 أبريل الجاري على ملعب أولمبياكوس، إذ سيكون رفقاء كوكا بحاجة للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي.

ويلعب باوك مع أيك أثينا في نصف النهائي الآخر من البطولة، إذ يتواجد عمرو وردة على مقاعد بدلاء باوك.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس
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