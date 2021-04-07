بهدف أكروباتي رائع.. كوكا ينقذ أولمبياكوس من خسارة في نصف نهائي الكأس
الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 19:17
كتب : FilGoal
أنقذ أحمد حسن "كوكا" فريقه أولمبياكوس من الخسارة في ذهاب نصف نهائي كأس اليونان.
أحمد حسن كوكا
النادي : أولمبياكوس
وتعادل أولمبياكوس مع باس جيانينا بهدف لكل فريق على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي كأس اليونان.
أحمد حسن كوكا خاض المباراة كاملة، وسجل هدف فريقه الوحيد بشكل رائع.
باس جيانينا تقدم في الدقيقة الـ45 عن طريق رودريجو إرامسوبي من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.
وفي شوط المباراة الثاني، أدرك كوكا هدف التعادل بمقصية رائعة في الدقيقة الـ73. عرضية من كوستانتينوس فورتينيس، قابلها كوكا بمقصية رائعة في المرمى، ليدرك التعادل لفريقه.
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G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️AL‼️‼️ #PASOLY— Olympiacos EU (@OlympiacosEU) April 7, 2021
1-1 @HassanKouka with the equaliser! What a goal !!! 🤩
Assist: Fortounis (who else !?😎)#olympiacos #olympiakos pic.twitter.com/bUYM5f3slC
وستكون مباراة الإياب يوم 27 أبريل الجاري على ملعب أولمبياكوس، إذ سيكون رفقاء كوكا بحاجة للتعادل السلبي فقط لبلوغ النهائي.
ويلعب باوك مع أيك أثينا في نصف النهائي الآخر من البطولة، إذ يتواجد عمرو وردة على مقاعد بدلاء باوك.