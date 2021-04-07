ذا أثليتك: أيرلندا قد لا تستضيف مباريات يورو 2020 بسبب عدم الحضور الجماهيري

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 19:08

كتب : FilGoal

غياب الجمهور عن الملاعب

يبدو أن أيرلندا لن تستضيف مباريات يورو 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب عدم قدرة الدولة على تقديم ضمانات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يقتضي بحضور الجماهير للمباريات.

ووفقا لما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الأربعاء فإن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أبلغ يويفا أنه لم يستطع تقديم الضمانات لحضور الجمهور.

وسمح يويفا للدول المستضيفة للبطولة حتى اليوم الأربعاء بتقديم ضمانات تقتضي بحضور 25% على الأقل من السعة المسموحة للملاعب كي لا تقام مباريات البطولة خلف الأبواب المغلقة.

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ولم تستطع أيرلندا تقديم الضمانات للحضور الجماهيري بسبب انخفاض معدل حصول الشعب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالإضافة لقواعد الإغلاق المستمرة.

وأخبر الاتحاد الأيرلندي نظيره يويفا بناء على مشورة من الحكومة أن "اعتبارات الصحة المحلية هي أهم شيء".

ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات في المجموعة الخامسة في أيرلندا والتي تضم بولندا وسلوفاكيا والسويد بالإضافة للقاء في دور الـ16 ربما يتضمن مشاركة المنتخب الإنجليزي.

وسوف يعلن الاتحاد الأوروبي في الـ19 من شهر أبريل الجاري عن القرارات النهائية بشأن الدول المستضيفة للبطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا في 12 دولة احتفالا بمرور 60 عاما على إنشاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يورو 2020 أيرلندا
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