انتهت في الدوري – وادي دجلة (4)-(2) البنك الأهلي.. فوز قاتل لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز وادي دجلة على البنك الأهلي

ق. 93 جوووول راااابع. محمد عاطف يسدد في المقص الأيمن.

ق. 88 جوووول محمد هلال يكمل الهاتريك ويسجل الثالث بعد بينية من ياكوبو ينفرد ويسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 78 جووول التعااادل. بينية رائعة من محمد مصطفى إلى أحمد علي الذي ينفرد بالمرمى ويسجل التعادل في مرمى عبد المنصف.

ق. 76 جووول ثاااني لوادي دجلة من ركلة جزاء عن طريق محمد هلال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 مخالفة ينفذها محمد هلال من على حدود منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم بقليل جدا.

ق. 21 جووول التعادل للبنك الأهلي. بينية طويلة من محمد فتحي إلى أحمد علي الذي انفرد بالمرمى وسدد وتصدى لها عبد المنصف، لترتد إلى أحمد علي ويكملها في المرمى.

ق. 7 محاولة من أحمد علي لكن فوق المرمى.

ق. 2 جووول أول لـ وادي دجلة. عرضية من إيزاكو ياكوبو، قابلها محمد هلال برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة