الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد السيد سالم

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تجديد عقد السيد سالم ظهير أيسر الفريق رسميا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الاتحاد، عن تجديد عقد اللاعب لثلاثة مواسم مقبلة، بعدما كان تعاقده الجاري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووافق سالم على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد تعاقده.

السيد سالم شارك هذا الموسم في 14 مباراة مع الاتحاد. صنع فيهم 4 أهداف.

صاحب الـ33 عاما انضم للاتحاد السكندري عام 2019 قادما من وادي دجلة، ومٌستمر مع زغيم الثغر منذ ذلك الحين.

ويعد السيد سالم من اللاعبين الذين لم يتنقلوا كثيرا في الدوري. بدأ مسيرته في غزل المحلة، ومنهم إلى ألعاب دمنهور موسم 2011/2012، ثم من دمنهور إلى وادي دجلة في 2013، قبل الانتقال إلى الاتحاد السكندري.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الثاني في بطولة الدوري بشكل مؤقت، وبرصيد 28 نقطة.