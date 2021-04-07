مصطفى محمد يختار هدفا سجله انبهر به.. ويحكي عن لاعب بيراميدز الذي طالبه بالتسجيل في فريقه

ما هي أهم المباريات والأهداف بالنسبة لمصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في مسيرته حتى الآن؟

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر أجاب عبر قناة "دي إم سي" قائلا: "أحب مباراتي السوبر المصري والإفريقي ضد الأهلي والترجي".

وأكمل "لم أسجل أي هدف في كلا المباراتين ولكنني أحبهم، وأحب كذلك لقاء الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس".

وعن الأهدا قال: "هدفي في شباك الأهلي، فقد مر علي خمس مباريات لم أسجل فيهم أي هدف وكنت أهدر الفرص حتى لو المرمى خال أمامي".

وأكمل مصطفى محمد "لكن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك كان يدعمني وينصحني".

وعن الأهداف التي يحبها قال: "أحب هدفي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله وزيزو أرسل عرضية وارتقيت بقوة وسجلت الهدف برأسي".

وأردف ضاحكا "الهدف الذي أعجبني جدا كان ضد الأهلي وقلت لنفسي بعده يابن اللاعيبة".

وأكمل "قبل تلك المباراة ضد إنبي أتيحت لي فرصة مشابهة من المكان ذاته ولكنني سددت الكرة برأسي وتصدى لها الحارس لذا قلت لنفسي في المرة المقبلة سأتسلهما على صدري وأسدد بقدمي وجاءت لي ضد الأهلي".

الرد على الانتقاد

وكشف مصطفى محمد عن قصة الهدف الذي سجله في بيراميدز بعد الانتقاد القوي الذي تعرض له على حد وصفه وكيف استخدمه كحافز.

وقال: "تعرضت لانتقاد كبير من أحد الأشخاص وراهن على الهواء مباشرة إنني لن أسجل هدفا".

وأردف "لدرجة أن أحد اللاعبين في بيراميدز قبل المباراة قال لي يجب أن تسجل اليوم هدفا".

وبسؤاله عن اسم اللاعب قال: "لن أقول كي لا أتسبب له في إحراج".

وتابع مصطفى محمد "كانت أعصابي مشدودة في تلك المباراة واستخدمت الانتقاد كحافز لي، ليس لدي مشكلة مع أي شخص وأتعلم من الأراء المفيدة لكنني بشكل عام غير متابع جيد للتلفاز".

وتابع "بعد المباراة لم أتحدث والأمر انتهى ومصر كلها تحدثت".

وأتم "هناك بعض الأشخاص تقول إنني لا ألعب جيدا سوى بالرأس ولا أجيد اللعب بقدمي وهذا غير صحيح في تركيا حتى الآن لم أسجل أي هدف بالرأس".