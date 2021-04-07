طلائع الجيش يضرب هدوء الجونة برباعية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - أحمد سمير

في الدوري طلائع الجيش الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد السيد سالم 4 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد يختار هدفا سجله انبهر به.. ويحكي عن لاعب بيراميدز الذي طالبه بالتسجيل في فريقه 27 دقيقة | المحترفون
طلائع الجيش يضرب هدوء الجونة برباعية 38 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: ريال مدريد يملك 3 من أفضل لاعبي الوسط في العالم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدافع ريال مدريد: هدف صلاح سيمنح ليفربول بعض الأمل ساعة | دوري أبطال أوروبا
إصابة لويس سواريز 2 ساعة | الدوري الإسباني
عمر رضوان يوضح الفارق بين اللعب للجونة وأسوان.. وأتمنى أن أعود كبيرا للأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري - الجونة (0) - (4) طلائع الجيش.. رباعية كبيرة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك