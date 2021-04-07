كلوب: ريال مدريد يملك 3 من أفضل لاعبي الوسط في العالم

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن امتلاك ريال مدريد لمجموعة من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم أسهم في فوز الملكي على فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وهُزم ليفربول أمام ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سمحنا لهم باستغلال سرعتهم والانطلاق خلف دفاعنا بسبب فقداننا الكرة في أماكن لا يجب أن يحدث فيها ذلك".

وتابع "عندما تحلل ريال مدريد، ستجد أنهم يعتمدون على تغيير اللعب من جهة إلى أخرى والركض وتمرير الكرات خلف المدافعين".

وأضاف المدرب الألماني "لديهم ثلاثة من أفضل لاعبي الوسط في العالم، وعندما تشاهدهم تظن أنهم يلعبون سويًا منذ 20 عاما".

وأردف "عندما يستعيدون الكرة، يتكفل كاسيميرو أو لوكا مودريتش أو توني كروس بلعب تمريرة طويلة، وفي لحظة تجد نفسك تحت الضغط ولا تعرف أين يتمركز المهاجم لأنه دائم التحرك".

وواصل "الشيء الجيد أنه لا تزال هناك مباراة أخرى، ولكننا بكل تأكيد لا نتمتع بأي أفضلية. نحن من وضعنا أنفسنا تحت الضغط، وعلينا أن نظهر استعدادانا للتعامل مع الموقف".

وأتم "إذا استطعنا أن نتجنب مثل هذه الأخطاء وأن نلعب بشكل أفضل، ربما نحقق نتيجة أفضل في لقاء الإياب".

وقاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزا هاما على ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي بثلاثية سجل منها المهاجم البرازيلي الشاب هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو ديستيفانو معقل الملكي.

ونجح ريال مدريد في التغلب على ليفربول قبل لقاء العودة الذي يقام الأربعاء المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. وكذلك تغلب على الإصابات التي ضربت فريقه بقوة قبل المواجهة المرتقبة.

وبخلاف ثنائية فينيسيوس في شباك ليفربول سجل أيضا ماركو أسينسيو، بينما جاء هدف الفريق الإنجليزي عن طريق النجم المصري محمد صلاح.













































































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