مدافع ريال مدريد: هدف صلاح سيمنح ليفربول بعض الأمل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

يعتقد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن الهدف الذي سجله محمد صلاح مهاجم ليفربول في مرمى الملكي قد يلعب دورا هاما في تحديد هوية المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا في خسارة ليفربول من ريال مدريد بنتيجة 1-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في إسبانيا.

وقال لوكاس فازكيز في تصريحات لشبكة beIN sports: "بالطبع كان من الأفضل أن تكون النتيجة 3-0، ربما يمنح هدف صلاح بعض الأمل لليفربول في لقاء الإياب".

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وأكمل "ظغطونا في أول 15 دقيقة بالشوط الثاني وهذا أمر طبيعي، لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال أوروبا".

وشدد الدولي الإسباني "يجب أن نذهب إلى ملعب أنفيلد من أجل تحقيق الفوز".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف فاسكيز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا أن نكون سعداء، لقد قدمنا ​​أداءً رائعا، لعب الفريق بتركيز من البداية إلى النهاية وكنا على دراية بما هو على المحك ضد منافس قوي".

وتابع "نأخذ على محمل الجد كل ما يقوله مدربنا زين الدين زيدان ونحاول العمل بشكل جيد تطبيقاً لما يقوله".

وأتم "لقد كانت مباراة مهمة، كانت مباراة صعبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهذا يعزز ثقتنا قبل الكلاسيكو".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة غريمه التاريخي برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وقاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزا هاما على ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي بثلاثية سجل منها المهاجم البرازيلي الشاب هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو ديستيفانو معقل الملكي.

ونجح ريال مدريد في التغلب على ليفربول قبل لقاء العودة الذي يقام الأسبوع المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. وكذلك تغلب على الإصابات التي ضربت فريقه بقوة قبل المواجهة المرتقبة.

وبخلاف ثنائية فينيسيوس في شباك ليفربول سجل أيضا ماركو أسينسيو، بينما جاء هدف الفريق الإنجليزي عن طريق النجم المصري محمد صلاح.

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