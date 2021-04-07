انتهت في الدوري - الجونة (0) - (4) طلائع الجيش.. رباعية كبيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وطلائع الجيش في الجولة 18 من الدوري.

نهاية المباراة بانتصار كبير لطلائع الجيش برباعية دون رد.

ق80: أحمد سمير يسجل الهدف الرابع للطلائع.

ق47: أحمد سمير يسجل الهدف الثالث للطلائع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ي45+1: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني من رأسية يقابل بها ركنية متقنة.

ق30: جووووول إسلام محارب يسجل الأول لطلائع الجيش بتسديدة رائعة.

انطلاق المباراة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا.