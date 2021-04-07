انتهت في الدوري - الجونة (0) - (4) طلائع الجيش.. رباعية كبيرة
الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 14:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وطلائع الجيش في الجولة 18 من الدوري.
نهاية المباراة بانتصار كبير لطلائع الجيش برباعية دون رد.
ق80: أحمد سمير يسجل الهدف الرابع للطلائع.
ق47: أحمد سمير يسجل الهدف الثالث للطلائع.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ي45+1: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني من رأسية يقابل بها ركنية متقنة.
ق30: جووووول إسلام محارب يسجل الأول لطلائع الجيش بتسديدة رائعة.
انطلاق المباراة.
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