انتهت في الدوري - الجونة (0) - (4) طلائع الجيش.. رباعية كبيرة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

الجونة - المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة وطلائع الجيش في الجولة 18 من الدوري.

نهاية المباراة بانتصار كبير لطلائع الجيش برباعية دون رد.

ق80: أحمد سمير يسجل الهدف الرابع للطلائع.

ق47: أحمد سمير يسجل الهدف الثالث للطلائع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ي45+1: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني من رأسية يقابل بها ركنية متقنة.

ق30: جووووول إسلام محارب يسجل الأول لطلائع الجيش بتسديدة رائعة.

انطلاق المباراة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا.

الجونة طلائع الجيش في الدوري
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