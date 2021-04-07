كروس: هكذا أسقطنا ليفربول.. وكان من الممكن تسجيل 5 أهداف

شرح توني كروس لاعب وسط ريال مدريد كيف نجح فريقه في إسقاط ليفربول بمباراة تألق فيها الفريق الإسباني ضد منافسه الإنجليزي.

ولعب توني كروس دورا رئيسيا في فوز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال كروس في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "لقد سارت الكثير من الأشياء بشكل جيد في الشوط الأول. أعتقد أننا بدأنا المباراة متحمسين للغاية ومركزين في خطة لعبنا".

وأضاف "حاولنا مهاجمتهم مبكرا لأننا كنا نعلم أنهم يلعبون في الدفاع بدون لاعبيهم الأساسيين، اعتقدنا أنها ستكون فرصة جيدة للفوز بالكرة في وقت مبكر جدًا وسارت الأمور بشكل جيد".

وأكمل "عندما تكون لدينا الكرة كانت خطتنا هي الاحتفاظ بالكرة، والحفاظ على الاستحواذ واللعب إلى الأمام. وعندما كنا نفقد الكرة نستعيدها بسرعة كبيرة أعتقد أن هذا هو المفتاح الرئيسي لهذا الشوط الأول الرائع".

ولعب كروس كرة طويلة رائعة صنعت الهدف الأول لفينيسيوس جونيور، في حين أدت تمريرة من الألماني إلى خطأ من ترينت ألكسندر-أرنولد ليحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد.

وشدد "درسنا المنافس وحاولنا مهاجمته في نقاط ضعفه. جعلناهم يفشلون في لعب الكرة بسهولة إلى الخط الأمامي لأننا جميعا نعلم الجودة التي يمتلكونها في الأمام، فمعظم قوة ليفربول تتمثل في خط الهجوم".

وواصل "ليس هناك شك في أننا كنا نستحق الفوز. كان الشوط الثاني مختلفًا بعض الشيء مع استحواذ ليفربول بشكل أكبر ولكننا خلقنا بعض الفرص أيضا".

ويعتقد كروس أن "النتيجة جيدة، لكن كان من الممكن تسجيل 4 أو 5 أهداف".

وحذر بطل كأس العالم 2014 من مباراة الإياب قائلا: "كل الأشياء يمكن أن تحدث، ونحن نعلم ذلك. سيتعين علينا الدفاع هناك والهجوم أيضًا لمحاولة العبور لنصف النهائي".

الفائز بمواجهة ريال مدريد وليفربول سيلعب ضد الفائز من مواجهة تشيلسي وبورتو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزا هاما على ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي بثلاثية سجل منها المهاجم البرازيلي الشاب هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو ديستيفانو معقل الملكي.

ونجح ريال مدريد في التغلب على ليفربول قبل لقاء العودة الذي يقام الأسبوع المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. وكذلك تغلب على الإصابات التي ضربت فريقه بقوة قبل المواجهة المرتقبة.

وبخلاف ثنائية فينيسيوس في شباك ليفربول سجل أيضا ماركو أسينسيو، بينما جاء هدف الفريق الإنجليزي عن طريق النجم المصري محمد صلاح.













































































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