منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات عن شهر أبريل واحتل المركز الـ46 عالميا.

وتواجد منتخب مصر في المركز السادس إفريقيا، بحسب موقعه الجديد في تصنيف فيفا.

وجاء الفراعنة بعد منتخبات السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب.

فيما احتل منتخب مصر المركز الرابع عربيا بعد تونس والجزائر والمغرب.

وبشكل عام، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي فيما أتى منتخب فرنسا ثانيا ومنتخب البرازيل ثالثا دون تغيير عن التصنيف الأخير.

يذكر أن المباراة المقبلة لمنتخب مصر ستكون ضد أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتلعب مصر ضد أنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

حيث يلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر.

كما ينتظر الفراعنة نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء القرعة يوم 25 يونيو المقبل، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022.

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