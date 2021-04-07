فرج عامر: حسام حسن إلى أهلي طرابلس الخميس.. ولا أحد يقدر على هزيمة سموحة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

فرج عامر رئيس سموحة مع إسماعيل الشتوي الرئيس الفخري لأهلي طرابلس الليبي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مهاجمه حسام حسن ينتقل على سبيل الإعارة إلى أهلي طرابلس يوم الخميس.

وكذلك، انتقد عامر بعد الأوجه في أداء فريقه، الذي حقق تعادله الـ 12 في 17 مباراة بالدوري المصري ضد غزل المحلة يوم الثلاثاء.

وقال عامر لإذاعة أون سبورت: "نهدر فرصا سهلة للغاية، هذا وضعنا في كل مباراة. بينما المنافس لا يهدر الفرص، وتعادلنا أمام المحلة بخطأ بدون داع من ركلة جزاء"

أخبار متعلقة
المحلة المكافح يعطل سموحة ويضمن لـ ملك التعادلات الحفاظ على عرشه بداية كادت تكون "عظيمة" لـ عبد العظيم.. المقاصة يتعادل مع سموحة أهلي طرابلس لـ في الجول: سموحة لم يبلغنا حتى الآن برفضه إعارة حسام حسن

وأردف "فريقنا يضم لاعبين مميزين ومدرب ممتاز لكن هناك ثقة زائدة. أنا غاضب جدا من كثرة التعادلات، نتعادل بإرادتنا في بعض المباريات".

وشدد "دائما نهدر فرصتين لا يمكن إهدارهما في أول ربع دقيقة، وكأن مهاجمينا مدافعين يمهدون الكرة لحراس مرمى المنافسين".

وأكمل "لا أقصد أن هناك تقصير أو إهمال، فاللاعبون يبذلون أقصى جهد لتحقيق الفوز. فريقنا قوي، لا يقدر أحد على هزيمتنا، لم نخسر سوى مرة واحدة بعد 17 مباراة".

وأوضح "فريق غزل المحلة هائل، ومدربه خالد عيد فنان وأستاذ، لقد بنى فريقا بأقل التكاليف".

وأتم "حسام حسن؟ انتقاله في وسط الموسم أثر على تركيزه، وافقنا على إعارته وسينتقل غدا إلى أهلي طرابلس. هو خائف من الإصابة، إنه لاعب هائل، وقوة كبيرة في صفوفنا، بالتأكيد خائف من الإصابة قبل تجربة جديدة ويفكر فيما ينتظره".

سموحة حسام حسن فرج عامر غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الجونة ضد طلائع الجيش 9 دقيقة | الدوري المصري
كروس: هكذا أسقطنا ليفربول.. وكان من الممكن تسجيل 5 أهداف 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا 20 دقيقة | مصر
فرج عامر: حسام حسن إلى أهلي طرابلس الخميس.. ولا أحد يقدر على هزيمة سموحة 43 دقيقة | الدوري المصري
في بيان رسمي.. ليفربول يدين العنصرية ضد لاعبيه ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول: هذا هو موعد عودة معلول ساعة | الدوري المصري
حكاية محمد صبري - "أنا الابن المتعصب للزمالك" من المبيت في النادي إلى الانسحاب أمام الأهلي ساعة | مصر
ميدو: وجودي في بيراميدز كان سيتسبب في ضرر.. حاولت حل أزمة المهدي ولست مرشحا لمنصب في الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك