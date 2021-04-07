فرج عامر: حسام حسن إلى أهلي طرابلس الخميس.. ولا أحد يقدر على هزيمة سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مهاجمه حسام حسن ينتقل على سبيل الإعارة إلى أهلي طرابلس يوم الخميس.

وكذلك، انتقد عامر بعد الأوجه في أداء فريقه، الذي حقق تعادله الـ 12 في 17 مباراة بالدوري المصري ضد غزل المحلة يوم الثلاثاء.

وقال عامر لإذاعة أون سبورت: "نهدر فرصا سهلة للغاية، هذا وضعنا في كل مباراة. بينما المنافس لا يهدر الفرص، وتعادلنا أمام المحلة بخطأ بدون داع من ركلة جزاء"

وأردف "فريقنا يضم لاعبين مميزين ومدرب ممتاز لكن هناك ثقة زائدة. أنا غاضب جدا من كثرة التعادلات، نتعادل بإرادتنا في بعض المباريات".

وشدد "دائما نهدر فرصتين لا يمكن إهدارهما في أول ربع دقيقة، وكأن مهاجمينا مدافعين يمهدون الكرة لحراس مرمى المنافسين".

وأكمل "لا أقصد أن هناك تقصير أو إهمال، فاللاعبون يبذلون أقصى جهد لتحقيق الفوز. فريقنا قوي، لا يقدر أحد على هزيمتنا، لم نخسر سوى مرة واحدة بعد 17 مباراة".

وأوضح "فريق غزل المحلة هائل، ومدربه خالد عيد فنان وأستاذ، لقد بنى فريقا بأقل التكاليف".

وأتم "حسام حسن؟ انتقاله في وسط الموسم أثر على تركيزه، وافقنا على إعارته وسينتقل غدا إلى أهلي طرابلس. هو خائف من الإصابة، إنه لاعب هائل، وقوة كبيرة في صفوفنا، بالتأكيد خائف من الإصابة قبل تجربة جديدة ويفكر فيما ينتظره".