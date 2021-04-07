في بيان رسمي.. ليفربول يدين العنصرية ضد لاعبيه

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

ليفربول

أدان نادي ليفربول العنصرية التي تعرض لها بعض لاعبيه عقب الخسارة من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وتعرض بعض لاعبي ليفربول لتعليقات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، أبرزهم نابي كيتا وترينت ألكسندر أرنولد.

وجاء بيان نادي ليفربول صباح الأربعاء على النحو التالي:-

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مرة أخرى نناقش للأسف الاعتداء العنصري المقيت في صباح اليوم التالي لمباراة كرة قدم. إنه غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف.

يدين ليفربول جميع أشكال التمييز ونواصل العمل مع شركائنا من خلال مبادرة Red Together الخاصة بنا.

بصفتنا نادٍ، سوف نقدم للاعبينا كل الدعم الذي قد يحتاجونه، وسنعمل أيضًا مع السلطات المختصة لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم إن أمكن.

نحن نعلم أن هذا لن يكون كافيًا حتى يتم اتخاذ أقوى التدابير الوقائية من قبل منصات التواصل الاجتماعي والهيئات التنظيمية التي تحكمها.

لا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي وعلينا جميعًا التأكد من عدم استمراره.

وقاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزا هاما على ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي بثلاثية سجل منها المهاجم البرازيلي الشاب هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو ديستيفانو معقل الملكي.

ونجح ريال مدريد في التغلب على ليفربول قبل لقاء العودة الذي يقام الأسبوع المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. وكذلك تغلب على الإصابات التي ضربت فريقه بقوة قبل المواجهة المرتقبة.

وبخلاف ثنائية فينيسيوس في شباك ليفربول سجل أيضا ماركو أسينسيو، بينما جاء هدف الفريق الإنجليزي عن طريق النجم المصري محمد صلاح.

ليفربول ريال مدريد
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