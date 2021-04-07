ميدو: وجودي في بيراميدز كان سيتسبب في ضرر.. حاولت حل أزمة المهدي ولست مرشحا لمنصب في الزمالك

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

ميدو في يومه الأول بـ بيراميدز

شدد أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني السابق لنادي بيراميدز، أن رحيله لم يكن سبب خلاف مع أحمد فتحي، بل بسبب عدم وجود آليات لتنفيذ وجهة نظره.

وقال ميدو عبر قناة الشمس "أوضحت قصة رحيلي من بيراميدز. طُلب مني أن يكون لدي آليات تنفيذ داخل النادي فرفضت لضيق الوقت، فعرض علي النادي أن أكون مستشارا بحكم أنني لن أكون موجودا طول الوقت".

وأردف "عندما تعمل في مكان يجب أن يكون لديك آليات التنفيذ، إذا أردت أن تغير أفكار دون آلية تنفيذ لن يتحرك الأمر. وجودي كان سيتسبب في ضرر للمكان لأن هناك اختلاف واضح في وجهات النظر ولا أملك أي آليات للتنفيذ".

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وشدد "لم أطلب الاستغناء عن أحمد فتحي أو عبد الله السعيد أو أي لاعب. طلبت من البداية أن أقضي أول 4 أشهر في المراقبة من أجل قائمة الموسم الجديد".

وأكد "سمعت قصة المهدي سليمان، كان هناك قرار باستبعاده. حاولت حل المشكلة ولكن كان هناك رفض لانضمامه لتدريب الفريق الأول، اعتذرت للمهدي بسبب فشلي في حل مشكلته. نصحته بالهدوء وأن يرحل في الصيف دون مشاكل".

وأكمل "أخطأت في حق فاروق جعفر عبر تطبيق كلوب هاوس، وأعتذر له. علمت أنه حزن مني جدا وكان لا يصح ما قلت".

وأتم "لست مرشحا لأي منصب في الزمالك".

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