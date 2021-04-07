كلوب: ما فعله الحكم مع ماني غير مقبول

انتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أداء حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد، خاصة عندما رفض احتساب ركلة حرة لساديو ماني على حدود منطقة جزاء الملكي قبل أن تتحول اللعبة إلى هدف للميرينجي.

وهُزم ليفربول أمام ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا لم أفهم قرار الحكم في واقعة سقوط ماني قبل هدف ريال مدريد".

وأضاف "أعتقد أنه كان موقفا شخصيا تجاه ساديو، لقد احتسب خطأ مستحقا عليه بسبب التمثيل أو ما إلى ذلك، ومنذ تلك اللحظة لم يحتسب لصالحه أي شيء، وهذا غير مقبول".

وتابع "لقد قلت للحكم بعد المباراة أنه لم يكن عادلا مع ماني، ولكن في النهاية هذا لا يغير شيئًا. نحن من لم نقدم ما يشفع لنا للفوز".

وشدد المدرب الألماني "علينا أن نحرص على تقديم أداء أفضل في مباراة الإياب".

وأتم "الآن نحتاج إلى التعافي ثم التركيز على مواجهة أستون فيلا، وهي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

ويستقبل ليفربول ضيفه أستون فيلا في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل في ملعب أنفيلد.