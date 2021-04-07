مصطفى محمد: شيكابالا شجعني قبل الاحتراف.. وأعرف أخبار الزمالك من ساسي

كشف مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي عن تلقيه الدعم من قائده في الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل خوض تجربة الاحتراف.

وقال مصطفى محمد عبر قناة "dmc": "كابتن شيكابالا وكابتن طارق حامد وفرجاني ساسي هم أكثر من شجعوني قبل رحيلي عن الزمالك لأنهم كانوا يعرفون رغبتي في الاحتراف ويدركون إحساسي".

وتابع "كابتن شيكابالا قال لي سأساعدك واتحدث مع إدارة الزمالك بشأن رغبتك".

وواصل "أتابع مباريات الزمالك دائما على الموبايل لأنها غير منقولة تليفزيونيا".

ثم أضاف "دائما على أتواصل مع ساسي لأنه الأقرب لي واسأله عن أحوال الفريق ولكن لا أعرف قراره حتى الآن بشأن التجديد للزمالك".

وتحدث مهاجم منتخب مصر عن أيامه الأولى مع جالاتاسراي، قبل فترة التألق التي عاشها تحت قيادة فاتح تريم المدرب المخضرم.

وحكى "عندما تحدث مدرب بحجم فاتح تريم عني جماهير جالاتاسراي لم تكن تعرفني ودخلت تشاهد فيديوهات أهدافي".

وأكمل "وجدت حالة غريبة داخل غرفة ملابس جالاتاسراي، والأغاني دائما موجودة، لكنني لم أقابل راداميل فالكاو في أول يومين لي مع جالاتاسراي لأنه كان مصابا".

وعن أهدافه، قال:" عندما حصلنا على ركلة الجزاء في أول مباراة لي تراجعت للخلف لأنني لاعب جديد، فوجدت زميلي يأتي ويسألني هل تريد أن تسددها فقلت له نعم وبالفعل سجلت منها".

وأتم "لم أتوقع كل هذا التوفيق وتسجيل 6 أهداف في أول 6 مباريات".