فاروق جعفر يهاجم وكيل ساسي: متعب.. يبتسم ويضحك معنا ثم يغضب عبر الهاتف

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي وأحمد مجدي - الزمالك - وادي دجلة

هاجم فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، مهند عون، وكيل صانع الألعاب التونسي فرجاني ساسي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال جعفر عبر قناة القاهرة والناس: "ساسي إنسان محترم وجيد جدا، لكن وكيله متعب جدا. كلما نقرب المسافة في ملف تجديد تعاقده، يشعل شعلة نار تبعد المسافة ويجري بعيدا".

وأضاف "وكيله لا يفكر أن ساسي وبنشرقي ومعلول زادت شعبيتهم ورواتبهم بفضل الأهلي والزمالك، ساسي كان لاعبا بالنصر السعودي ولعب 9 مباريات، والزمالك أعاده لمنتخب تونس ورفع سعره".

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وأردف "الآن يطلب 2 مليون و400 ألف يورو. لم يكن يتقاضى هذه المبالغ".

وشدد "كل الأمور وارد أن تحل، لكن لابد أن يكون هناك مرونة، طالما أن أحب المكان وأريده وأعترف بفضله علي".

وأكد "وكيله متعب جدا، يبتسم ويضحك ثم يتحدث معنا عبر الهاتف بلهجة أخرى ويغضب".

وأتم "توقيع ساسي لناد آخر؟ الشائعات في كرة القدم كثيرة جدا".

صاحب الـ 29 عاما انضم للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

وحصد ساسي العديد من الألقاب مع الزمالك، على رأسها الكونفدرالية الإفريقية ولقب السوبر الإفريقي.

فرجاني ساسي الزمالك فاروق جعفر
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