تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في تسجيل هدف أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكنه فريقه خسر، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الملكي 3-1 في إسبانيا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

لم يظهر معظم نجوم ليفربول بمستواهم أمام تألق فريق ريال مدريد، إذ حصل معظمهم على أقل من 5 درجات كمتوسط تقييم.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 27 هدفا، 18 في الدوري، و3 في كأس إنجلترا، و6 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ثم لقاء الإياب ضد الفريق الملكي يوم الأربعاء المقبل.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
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