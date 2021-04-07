لاعب بيراميدز السابق يفتح النار: أروابارينا أخبرني أن استمراري من عدمه في يد الإدارة "حتى لو كنت جيدا"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

محمد عطوة - بيراميدز

هاجم محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري الحالي ناديه السابق بيراميدز، مشددا أن "هناك أمور تحدث في النادي الكل يعرفها، ولا يمكن الحديث عنها".

محمد عطوة

النادي : الاتحاد السكندري

بيراميدز

وقال عطوة عبر برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لم أكن أحب أن أتحدث عن فترتي في بيراميدز، لكن بعدما تحدث المهدي سليمان عما حدث معه، قررت أن أتحدث".

وشرح "عندما كنت في السعودية، حدثني أحد مسؤولي بيراميدز وقال لي إن سيباستيان ديسابر المدير الفني آنذاك طلب ضمي. نفس المسؤول كان وكيل لاعبين، وكان يقود مفاوضات ضمي للأهلي".

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وكشف "في أول يوم لي في المران، فوجئت أن ديسابر يسألني في أي مركز ألعب؟".

وشدد "مع مشاركتي في المران، طالبت تخفيف الحمل علي لأن الموسم كان منتهيا في السعودية من فترة، ولكن تجاهلوا طلبي رغم أن الأمر نفسه حدث مع اللاعب الأوغندي الجديد (عبده لومالا)".

وأردف "لعبت مباراة ودية جيدة وقال لي ديسابر إنني سأكون أساسيا، ولكن في المباريات الرسمية فوجئت بأني خارج التشكيل، وعندما تحدثت معه قال لي إنه طلب ضم مدافع جديد ويفكر في إشراكي في خط الوسط المدافع".

وشدد "تحدثت مع أحد مسؤولي بيراميدز، وقال لي (أنا لو منك أطلع إعارة)، فرديت إنني سأبقى ومن الممكن أن يرحل المدرب في أي وقت".

وأوضح "تعرضت لإصابة بسبب الجهاز الطبي، لأنه طلب مني التدرب على إصابة اشتكيت منها".

وأكمل "واجهت تجاهلا غريبا. بدأت التأهيل خارج النادي بعد الاستئذان من بيراميدز. وبعدما أنهيت التأهيل، جاء أحد المسؤولين في منصب المستشار الفني للنادي وعمل بشكل مؤقت كمدير فني، وجدت أنه يطلب فيديوهات ليعرف مستواي".

وتولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ذلك المنصب في تلك الفترة.

وشدد "المسؤول الذي أحضرني لبيراميدز اتصل بي ليعرف تطورات إصابتي عندما وصل عرض سعودي لعبد الله بكري. كنت وقتها مصابا لفترة طويلة ولم يكن أحد يحدثني من الأساس. الجهاز الفني كان يقول إن استبعادي لأسباب فنية".

وكشف "تجاهلوني أثناء اصابتي، في الوقت الذي سافر لاعب آخر للعلاج في الإمارات بعد إصابته في العضلة الخلفية".

وأردف "عرفت من أحد الوكلاء أنني على رأس قائمة الراحلين. تحدثت معهم في النادي وقلت لهم إن من العيب أن أعرف من خارج النادي أنني سأرحل، ولا أحد من النادي أبلغني بشكل رسمي. هنا أبلغوني أنني سأتدرب منفردا مع أخصائي التأهيل رغم أنني كنت جاهزا".

وشدد "أحد المسؤولين غير الفنيين، قال لي (كتر خيرنا إننا خليناك تتمرن، مش هنجهزك عشان تروح نادي تاني".

وأكمل "(في مطلع هذا الموسم) عندما علمت أنني سأرحل، قلت للمدير الفني رودولفو أروابارينا (هل لو اقتنعت بي في المران ستطلب وجودي؟)، فرد علي بأن استمراري من عدمه في يد الإدارة حتى لو كنت جيدا.

وانتقل عطوة للاتحاد السكندري من بيراميدز مطلع هذا الموسم، ولعب مباراتين مع الفريق في الدوري.

محمد عطوة بيراميدز الاتحاد السكندري
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