الطبيب الذي أجرى جراحة حمدي فتحي: لجأنا لحل غير تقليدي

كشف شريف محرم، الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب وسط الأهلي حمدي فتحي، أنه لجأ لحل غير تقليدي في الجراحة التي أجراها لذراع اللاعب.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال محرم عبر إذاعة أون سبورت: "مر أسبوع على الجراحة، وحمدي فتحي يحرك ذراعه بشكل جيده، وغيابه يمتد لنفس المدة المتوقعة، من 8 إلى 10 أسابيع".

وأوضح "حمدي لاعب ملتزم، وصغير السن وحالته الصحية قوية وهو نأمل أن يساعد في التئام الكسر".

وأردف "مسموح له من اليوم أن يعمل في الجيم ويستخدم قدمه في الركض وتسديد وتمرير الكرة، لكن دون أي التحامات".

وكشف "تقليديا، الكسر في ذراع حمدي فتحي يمسك بشريحة، لكن نتخوف فيما بعد أن يكسر ذراعه مجددا، لذا لجأنا لحل غير تقليدي وهو تركيب مسمار نخاعي يدعم الكسر لنطمئن أكثر".

وأتم "التقليدي لحالته الغياب من 3 إلى 5 أشهر، لكن أخذنا في الحسبان أنه لاعب محترف وبالطبع يختلف عن المواطن العادي".

وكان حمدي فتحي أجرى جراحة في الكوع مؤخرا لعلاج كسر في عظمة الكعبرة تعرض له خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد كينيا.