أسينسيو: ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة.. وهكذا استطعنا العودة للمباراة

عبر ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد عن سعادته بالمساهمة في انتصار فريقه على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أسينسيو هدفا في فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية.

وقال أسينسيو عقب اللقاء لقناة "موفيستار" الإسبانية: "سعيد للغاية بهدفي وبتحقيق الفوز في المباراة".

وأضاف "كنا نعلم أن علينا تحقيق نتيجة جيدة على ملعبنا".

وحول احتفاله بالهدف، قال: "وجود ناس حولي يدعمونني أمر يسعدني للغاية".

واستمر "علينا أن نتحد ونواصل الإسهام (في الانتصارات) سواء كنا نشارك في المباريات أم لا".

وعن هدف محمد صلاح في مرمى تيبو كورتوا، قال: "لقد بدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة وكان هناك لحظة من التردد (لريال مدريد) لكننا علمنا أن العودة لمستوانا في الشوط الأول سيقلب النتيجة وهو ما حدث".

وأتم "ليفربول يترك مساحات واسعة في خط دفاعه، وكان علينا أن نهاجمهم من هذه المساحات ونفذنا خطة الفريق بشكل جيد وقدمنا مباراة رائعة".