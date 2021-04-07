مصطفى محمد يكشف تفاصيل فشل انتقاله لسانت إيتيان.. ورسالة لجمهور الزمالك

ما هي التفاصيل التي أدت لفشل انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي من الزمالك ورحيله صوب جالاتا سراي التركي؟ مهاجم منتخب مصر يجيب.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وتحدث مصطفى محمد لقناة "دي إم سي " قائلا: "حدثت مشكلة مع سانت إيتيان ولم تتم المفاوضات بنجاح وحاول النادي الفرنسي الضغط وأنا أيضا ضغطت للرحيل من أجل الاحتراف".

وواصل "ولكن خرج رئيس سانت إيتيان وتحدث في أحد القنوات المصرية وقال حديث خاطئ تماما، وأرسلت رسالة لمجلس الإدارة قلت لهم فيها لن أقبل الإهانة لكم ولن أنضم لذلك النادي حتى لو سأحصل على 100 مليون دولار".

وشدد "وقلت لمسؤولي الزمالك لم أرسل تلك الرسالة لكم من أجل "شو إعلامي" بل للدفاع عنكم وعن الزمالك".

وتابع "قرر سانت إيتيان إرسال رئيس النادي لمصر والتقدم باعتذار للزمالك، وقال مسؤولو الزمالك لي إنهم لا يريدون إكمال المفاوضات مع ذلك النادي".

واستدرك "لكننا توصلنا لحل أن يدفع النادي الفرنسي 5 مليون يورو نقدا بدون تقسيط للانتقال إليهم نهائيا، وبسبب تمسك النادي الفرنسي بي باع أحد لاعبيه وأرسل الأموال للزمالك".

وأضاف مصطفى محمد "لكن الزمالك لم يقبل وقالوا لي لو أردت الرحيل فسوف تنتقل إلى جالاتا سراي ووافقت".

وأكمل "تمسكي بسانت إيتيان لأنني أعرف كل شيء عنه ودرست كل شيء، لكن مع دراسة كل شيء عن جالاتا سراي أصبحت سعيدا هو أكبر نادي في تركيا والكل هناك مجنون بالكرة".

وعن حزن جمهور الزمالك من رحيله قال مصطفى محمد: "هناك أطراف في الكرة، الجمهور والإدارة بسبب حبهم للنادي يريدون بقائي وأنا أتمنى أن أظل في الزمالك طول العمر لكنني أريد الاحتراف".

وتابع "الجمهور شعر بالحزن لأنني كنت لاعب رئيسي في خطة الزمالك، ولكنني بعد الاحتراف أحتفل دائما بالقوس والسهم وأحتفل بتلك الطريقة لسببين أولهما هو احتفال مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي به وهو مهاجمي المفضل والأمر له علاقة بالزمالك وأصبحت أحتفل بتلك الطريقة دائما".

وأتم مصطفى محمد حديثه موجها رسالة لجمهور الزمالك قائلا: "جمهور الزمالك طيب ويحب كل لاعبيه بشكل كبير والآن هم سعداء بما أقدمه مع جالاتا سراي، أحب الزمالك جدا وأقدر حزنكم مني ولكنني لم أقصر وأتابع مباريات النادي دائما على هاتفي".