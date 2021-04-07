كورتوا: لم أكن محظوظا في هدف صلاح

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 00:29

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه لم يكن محظوظا لأنه لم ينجح في التصدي لتسديدة محمد صلاح نجم ليفربول والتي أسفرت عن هدف.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة لنا خصوصا في الشوط الأول بعدما سيطرنا عليهم وسجلنا هدفين".

وتابع "لقد بدأ ليفربول الشوط الثاني بنسق عالي وسجلوا هدفا".

وأضاف "لم أكن محظوظا (في كرة الهدف)".

وشدد "حاولنا أن نواصل ونحافظ على الهدوء وسجلنا الهدف الثالث".

وأتم "حققنا نتيجة رائعة لكننا نعلم أن أنفيلد من أصعب الملاعب في العالم".

تيبو كورتوا ريال مدريد ليفربول
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