جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 00:18 كتب : FilGoal جوارديولا ليلة الأبطال بيب جوارديولا مانشستر سيتي نرشح لكم أخر الأخبار أسينسيو: ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة.. وهكذا استطعنا العودة للمباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا مصطفى محمد يكشف تفاصيل فشل انتقاله لسانت إيتيان.. ورسالة لجمهور الزمالك ساعة | المحترفون كورتوا: لم أكن محظوظا في هدف صلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك 2 ساعة | المحترفون أسامه نبيه: علينا الفوز على تونجيث أولا ثم ننتظر نتيجة الترجي والمولودية 2 ساعة | مصر رئيس الزمالك: مصممون على الأداء الجيد والفوز والوصول للدور المقبل في دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الأحمر يصحو على كابوس فينيسيوس.. ريال مدريد يهزم الغيابات وليفربول بثلاثية الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما كلوب: لم نلعب جيدا ضد ريال مدريد.. والعودة أمام برشلونة كانت بسبب "أجواء أنفيلد" الأكثر مشاهدة 1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 أسـوان 0 إنبـي انتهت الدوري المصري 1 غزل المحلة 1 سموحة انتهت دوري أبطال أوروبا 3 ريال مدريد 1 ليفربول انتهت دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 1 بوروسيا دورتموند انتهت كأس فرنسا (5) 0 موناكو (4)0 ميتز انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - وادي دجلة - البنك الأهلي لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الجونة - طلائع الجيش لم تبدأ 15:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بورتو - تشيلسي لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - غرناطة - مانشستر يونايتد لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - أرسنال - سلافيا براج لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - أياكس - روما لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - فياريال لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الأهلي - الرائد لم تبدأ 19:50 قد ينال إعجابك