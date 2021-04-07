جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

جوارديولا

ليلة الأبطال بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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