زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن شعوره بالفخر لأداء فريقه ضد ليفربول.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدي مشاعر مختلطة، لقد لعبنا مباراة عظيمة لكننا واجهنا صعوبات في بداية الشوط الثاني".

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وأضاف "لعبنا مباراة رائعة وفخور بكل لاعبي فريقي لكن يتبقى لنا مباراة العودة".

وعن هدف محمد صلاح، أوضح "لقد سددوا كرة واحدة في الشوط الثاني وسجلوا هدفا وهذا موقف معقد لكني لن أقول أي شيء، هذه هي كرة القدم".

وحول طريقة لعب الفريق، قال: "لم نغير أي شيء، فقط تم الدفع بميليتاو بدلا من فاران (بسبب إصابته بفيروس كورونا)، ولعبنا بطريقة 4-3-3 التي كنا نستعد للقاء من خلالها".

وأضاف "ليفربول لديه ظهيران يتمتعان بسمات هجومية، وقمنا باستغلال هذا الموقف جيدا عن الطريق جودة توني (كروس) وسرعة فينيسيوس".

وعن تسجيل فينيسيوس لهدفين، قال: "سعيد من أجله لأنه كان يحتاج لأن يسجل مثل أسينسيو وبنزيمة".

وواصل "هو يلعب بشكل رائع ويساعد الفريق وتسجيل الأهداف يعطيه الدافع والحافز".

وعن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل، قال: "لقد استمتعنا بمباراة ليفربول، وغدا سنرى ما سيحدث لكن علينا أن نتحلى بالهدوء وأن تتم عملية الاستشفاء بشكل جيد".

وعن احتمالية التدريب في إيطاليا، قال: "إيطاليا دائما في قلبي".

وأتم "يظل يوفنتوس مهما بالنسبة لي، العودة لهم؟ لا أعلم، أنا هنا مع ريال مدريد".

ولعب زيدان ليوفنتوس منذ عام 1996 حتى عام 2001.

ريال مدريد محمد صلاح
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