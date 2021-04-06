كلوب: لم نلعب جيدا ضد ريال مدريد.. والعودة أمام برشلونة كانت بسبب "أجواء أنفيلد"

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه لم يلعب جيدا ضد ريال مدريد مؤكدا أنه استحق الهزيمة.

وهُزم ليفربول أمام ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا لقناة بي تي سبورتس وموقع ليفربول الرسمي قائلا: "قبل كل شيء نحن لم نستحق الفوز".

وواصل "لم نلعب جيدا هذا هو أول ما يخطر على بالي، في الشوط الأول لم نكن جيدين وقدمنا كل شيء لهم".

وتابع المدرب الألماني حديثه "كرة القدم لعبة حيث الأخطاء تُرتكب لكن عليك ارتكابها في المساحات الصحيحة، يمكن أن نضغط بشكل متقدم لكن إن سمحنا لهم بالحصول على الكرة فهذا يخدعنا".

وشدد كلوب "الشيء الوحيد الإيجابي اليوم هو أننا سجلنا هدفا".

وأردف "هل استحقينا أكثر من 3-1؟ لست واثقا لأكون أمينا".

وعن سبب استبدال نابي كيتا قال: "نابي لم يكن مسؤولا عن الأداء في الشوط الأول ولكنه لم يكن جيدا وربما كان علي أن أجري مزيدا من التبديلات، نعم التبديل كان قرارا فنيا".

واستدرك "أجريت التبديل ولكنني الآن لست سعيدا بقراري لأننا هنا نتحدث وكأن الأمر كان خطأ نابي كيتا".

وأردف "إذا أردنا التأهل لنصف النهائي فيجب أن نحصل على حق حدوث ذلك، ونحن لم نقدم ما نستحق عليه الوفز الليلة، ولم نلعب جيدا ونسبب لهم المشاكل".

وانتقل للحديث عن فكرة تحقيق عودة أمام ريال مدريد مثلما حدث أمام برشلونة سابقا قائلا: "80% مما حدث أمام برشلونة يعود إلى أجواء ملعب أنفيلد والجماهير، والأمر سيكون مختلفا تماما هذه المرة أمام ريال مدريد".

وأشار "الأمر كان غريبا بالنسبة لنا أمام ريال مدريد في هذا الملعب الذي يشبه ملاعب التدريب، لكن أنفيلد سيكون ملعبا مناسبا لنا في المباراة المقبلة".

وأتم كلوب "جعلنا الأمر في غاية السهولة لريال مدريد".