كلوب: لم نلعب جيدا ضد ريال مدريد.. والعودة أمام برشلونة كانت بسبب "أجواء أنفيلد"

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 23:34

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - يورجن كلوب

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه لم يلعب جيدا ضد ريال مدريد مؤكدا أنه استحق الهزيمة.

وهُزم ليفربول أمام ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا لقناة بي تي سبورتس وموقع ليفربول الرسمي قائلا: "قبل كل شيء نحن لم نستحق الفوز".

أخبار متعلقة
فينيسيوس: أود المواصلة بنفس الأداء.. وهذا ما قاله زيدان لي بعد الهدفين الأحمر يصحو على كابوس فينيسيوس.. ريال مدريد يهزم الغيابات وليفربول بثلاثية دي بروين: تمريرة الهدف الثاني؟ أحاول الحصول على صورة لما يحدث.. نحن في موقف جيد

وواصل "لم نلعب جيدا هذا هو أول ما يخطر على بالي، في الشوط الأول لم نكن جيدين وقدمنا كل شيء لهم".

وتابع المدرب الألماني حديثه "كرة القدم لعبة حيث الأخطاء تُرتكب لكن عليك ارتكابها في المساحات الصحيحة، يمكن أن نضغط بشكل متقدم لكن إن سمحنا لهم بالحصول على الكرة فهذا يخدعنا".

وشدد كلوب "الشيء الوحيد الإيجابي اليوم هو أننا سجلنا هدفا".

وأردف "هل استحقينا أكثر من 3-1؟ لست واثقا لأكون أمينا".

وعن سبب استبدال نابي كيتا قال: "نابي لم يكن مسؤولا عن الأداء في الشوط الأول ولكنه لم يكن جيدا وربما كان علي أن أجري مزيدا من التبديلات، نعم التبديل كان قرارا فنيا".

واستدرك "أجريت التبديل ولكنني الآن لست سعيدا بقراري لأننا هنا نتحدث وكأن الأمر كان خطأ نابي كيتا".

وأردف "إذا أردنا التأهل لنصف النهائي فيجب أن نحصل على حق حدوث ذلك، ونحن لم نقدم ما نستحق عليه الوفز الليلة، ولم نلعب جيدا ونسبب لهم المشاكل".

وانتقل للحديث عن فكرة تحقيق عودة أمام ريال مدريد مثلما حدث أمام برشلونة سابقا قائلا: "80% مما حدث أمام برشلونة يعود إلى أجواء ملعب أنفيلد والجماهير، والأمر سيكون مختلفا تماما هذه المرة أمام ريال مدريد".

وأشار "الأمر كان غريبا بالنسبة لنا أمام ريال مدريد في هذا الملعب الذي يشبه ملاعب التدريب، لكن أنفيلد سيكون ملعبا مناسبا لنا في المباراة المقبلة".

وأتم كلوب "جعلنا الأمر في غاية السهولة لريال مدريد".

كلوب ليفربول ريال مدريد ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك 34 دقيقة | المحترفون
أسامه نبيه: علينا الفوز على تونجيث أولا ثم ننتظر نتيجة الترجي والمولودية 36 دقيقة | مصر
رئيس الزمالك: مصممون على الأداء الجيد والفوز والوصول للدور المقبل في دوري الأبطال 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تحضير زيدان وأخطاء كلوب وعزل صلاح في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على ليفربول 49 دقيقة | تقرير في الجول
كلوب: لم نلعب جيدا ضد ريال مدريد.. والعودة أمام برشلونة كانت بسبب "أجواء أنفيلد" 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك