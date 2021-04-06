فينيسيوس: أود المواصلة بنفس الأداء.. وهذا ما قاله زيدان لي بعد الهدفين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ليفربول - زيدان

عبر فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته بتسجيله لهدفين في مرمى ليفربول.

وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ليفربول في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس لقناة "bein sports": "سعيد جدا بالمباراة التي قدمتها اليوم وأنا أعمل من أجل الوصول لأفضل مستوى لي".

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وأضاف "سعيد جدا لمساعدة ريال مدريد في الفوز وأود الاستمرار بهذا الأداء وتقديم مباريات رائعة بهذا القميص"..

وتابع "ليس هناك أفضل من أن تسجيل هدفين بهذا القميص".

وكشف "أستمع لنصائح اللاعبين دائما".

وأوضح عن حديث زين الدين زيدان معه عقب تسجيله للهدف الثاني "قال لي أن أواصل اللعب بهذا المستوى ويشجعني على الاستمرار".

وأتم "يقول لي دائما أن أفضل اللحظات ستأتي وبالفعل آتت اليوم".

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