فودين يحفظ جوارديولا من مفاجآت دوري الأبطال.. سيتي يفوز بصعوبة على دورتموند

تفادي مانشستر سيتي مفاجأت ربع النهائي وخطف فوزا قاتلا على بوروسيا دورتموند في ملعب الاتحاد بالفوز بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة الذهاب دونّها: كيفين دي بروين وفيل فودين للسيتيزينز، فيما سجل ماركو رويس هدف بوروسيا دورتموند الوحيد.

وسيكون لقاء الحسم الأسبوع المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الأصفر والأسود.

ويأمل بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي لتفادي مفاجآت ربع النهائي والتي عاندت الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة.

فمنذ تولي الإسباني مهمة السيتيزينز ودع من دور الـ 16 أمام موناكو، ثم من ربع النهائي أمام ليفربول وتوتنام وأولمبيك ليون.

فوز هو الأول لمانشستر سيتي على حساب بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، بعدما سبق له أن خسر مباراة وتعادل في أخرى بنسخة موسم 2011-2012.

المباراة حملت رقمين للاعبي إنجلترا، إذا أصبح جود بيلينجام لاعب وسط دورتموند ثاني أصغر لاعب يشارك في ربع نهائي دوري الأبطال بعمر 17 عاما و218 يوما بعد بويان كريكيتش لاعب برشلونة في موسم 2008 بعمر 17 عاما و217 يوما.

فيما أصبح فودين ثالث أصغر لاعب إنجليزي يسجل في ربع نهائي دوري الأبطال بعد آلان سميث وثيو والكوت.

هدف فودين القاتل هو الـ 17 لـ مانشستر سيتي في دوري الأبطال منذ موسم 2011-12 في الدقيقة 90 بالتساوي مع ريال مدريد.

وأنهى رويس بفضل هدفه نظافة شباك مانشستر سيتي والتي لم تهتز طيلة 788 دقيقة منذ هدف لويس دياز بقميص بورتو في دور المجموعات.



















































التشكيل

بدأ بيب جوارديولا بـ 5 تغييرات في تشكيل الفريق عن مباراة ليستر سيتي إذ اعتمد على اللعب بدون مهاجم صريح، بعدما لعب بثنائية هجومية مكونة من جابريل جيسوس وسيرخيو أجويرو أمام الثعالب.

فيما اعتمد إدين تريزسيتش على النرويجي إرلينج هالاند في الهجوم وإلى جواره القائد ماركو رويس والشاب أنسجار كاناوف.

تشكيل دورتموند - هالاند يقود خط الهجوم أمام سيتي#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/ftajS69wzv — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 6, 2021

وصف المباراة

دقائق هادئة ومحاولات على استحياء في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، ومن ثم بدأ مانشستر سيتي في الأخذ بزمام الأمور.

تحقق لأصحاب الأرض ما أرادوا عندما مرر فيل فودين عرضية أرضية إلى رياض محرز داخل منطقة الجزاء ليمهد الجزائري الكرة إلى كيفين دي بروين الذي سدد مباشرة في مرمى مروين هيتز معلنا الهدف الأول في الدقيقة 19.

هدف ⚽️ النجم البلجيكي دي بروين يفتتح التسجيل لمان سيتي، بعد أن تلقى كرة حاسمة من الجزائري رياض محرز الذي قطع كرة لدورتموند من دائرة المنتصف وبدأت الهجمة بتمريرة منه.#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_دورتموند #محرز pic.twitter.com/uGznecfy49 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2021

في الدقيقة 30 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض على إيمري تشان.

وبعد دقيقتين من مطالعة تقنية الفيديو رفض احتساب ركلة جزاء، لتظل النتيجة على حالها.

في الدقيقة 37 تحصل جود بيلينجام على بطاقة صفراء عقب تدخله بقدم مرتفعة بشكل خشن على إيدرسون وخطف الكرة وسدد في الشباك لكن هدفه لم يحتسبه الحكم، شوط أول انتهى بتقدم سيتي.

الشوط الثاني بدأ لاعبو بوروسيا دورتموند محاولات الخروج من مناطقهم الدفاعية ومحاولة تسجيل هدف التعادل.

في الدقيقة 48 كاد هالاند أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس.

وتألق هيتز ضد فيل فودين في الدقيقة 65 ومنع هدف سيتي الثاني محافظا على حظوظ دورتموند.

وفي الدقيقة 76 كاد دي بروين أن يضيف الثاني بعدما راوغ لاعبين من دفاع دورتموند لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 84 خطف دورتموند هدفا قاتلا عن طريق القائد ماركو رويس، بعدما تلقى بينية من هالاند فانفرد وسدد كرة قوية على يمين الحارس معلنا التعادل.

رد مانشستر سيتي جاء قويا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بهدف في الدقيقة 90 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى إلكاي جوندوجان الذي مهد الكرة إلى فودين في الخلف فسدد كرة الهدف الثاني وخطف انتصارا مهما وتفادي المفأجاة قبل الإياب.