إنبي: هدفنا الملغي أمام أسوان صحيح 100%.. ومن المؤسف أن نخسر 3 نقاط

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 22:32

كتب : بسام أبو بكر

جون إيبوكا - إنبي - أسوان

تآسف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي على الخسارة أمام أسوان في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وألغى الحكم المساعد هدفا لإنبي في الدقيقة 32 من الشوط الأول سجله جون إيبوكا بداعي التسلل.

وقال عبد الناصر محمد: "هدفنا الملغي أمام أسوان صحيح 100%".

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وأضاف "أبلغت الحكم بذلك في الملعب والمؤسف أن نخسر الثلاث نقاط ويضيع مجهود الفريق بكل بساطة في آخر دقيقة بعد الأداء القوي في الملعب".

وأتم متسائلا: "فماذا نفعل ولمن نعترض؟".

وسقط إنبي أمام أسوان برأسية محمود شبانة في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

هدف من صناعة عمرو الحلواني الذي أصبح الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الموسم الحالي برصيد 7 أهداف متفوقا على عبد الله السعيد (6).

وكرر أسوان انتصاره على إنبي بالطريقة ذاتها إذ فاز في الذهاب في المباراة الافتتاحية للموسم بهدف دون مقابل.

فوز رفع رصيد أسوان إلى 20 نقطة في المركز الـ 12 دون أي تغيير في المراكز.

بينما ظل إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بعدما تلقي الهزيمة الأولى له بعد 7 مباريات دون خسارة في الدوري.

إنبي أسوان في الدوري
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