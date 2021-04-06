انتهت ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (2) - (1) دورتموند.. انتصار قاتل لكتيبة جوارديولا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

ق90: جووووووووووول فودين ينقذ سيتي ويسجل هدفا ثانيا قاتلا.

ق84: جووووووووووول ماركو رويس يدرك التعادل لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق43: جود بيلينجام يسجل هدفا لكن الحكم احتسب خطأ قبل أن تسكن الكرة الشباك لذا لن تتدخل تقنية الفيديو في مراجعة اللقطة.

ق30: الحكم يلغي قراره ولا وجود ركلة جزاء لصالح سيتي.

ق30: الحكم يقرر مشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق29: ركلة جزاء لسيتي بعد تدخل إيمري تشان بقدمه على رأس رودري.

ق19: جووووووول كيفن دي بروين يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من محرز.

انطلاق المباراة.